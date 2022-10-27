TOGG Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Son yıllarda ülkemizde en çok konuşulan konulardan biri yerli ve milli elektrikli araba projesi olarak ortaya çıkan Togg. Devlet destekli olarak geliştirilen projede otomobil sektöründen dünyaca ünlü insanların görev alması, kısa sürede arabayı ünlü hale getirdi. Yerli elektrikli araba hakkında şimdiye kadar birçok erteleme gerçekleşti. Uzun ve zorlu geçen üretim aşamasının ardından nihayet Togg çıkış tarihi ve fiyatı için bazı detaylar belli oldu. Sizin için Togg hakkında tüm güncel bilgileri derledik.

Togg Nedir?

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun bir kısaltması olarak markalaşan Togg, ülkemizdeki çoğu önemli teknoloji şirketinin iştirakıyla kurulmuş olan bir girişimdir. İlk defa basında yer almaya başladığı 2017 yılından beri ülkemizin gündeminde önemli yer edinen kuruluşun asıl amacı yerli ve milli otomobiller geliştirmektir.

Yerli ve milli otomobil projesi kapsamında Anadolu Grubu, BMC, Zorlu Holding ve TOBB'un katılımlarıyla Gebze'de devasa bir fabrika kurulmuştur. Togg'un ilk aracı elektrikli olarak tasarlanmıştır. SUV ve Sedan olmak üzere iki farklı modelle piyasaya sürülmesi beklenen Togg araçları, dünyanın önemli tasarım markalarıyla iş birliği içerisinde çıkmıştır. C-Segment SUV ve C-Segment Sedan araçları için başlangıçta 2022 yılı çıkış tarihi olarak gösterilse de üretim aşamasında karşılaşılan sorunlar sonrasında araçların çıkış tarihi ertelenmiştir.

Togg Özellikleri

C segmentin önemli elektrikli arabalarıyla rekabet etmesi için tasarlanan Togg özellikleri bakımından çoğu noktada öne çıkıyor. Togg araçlarında 300 ve 500 kilometre menzile sahip iki farklı seçenecek bulunuyor. Otomobillerde motor gücü anlamında ise arkadan çekişli 200 HP ve dört çeker 400 HP seçenekler yer alacak. C-SUV ve C-Sedan olmak üzere iki farklı modelle piyasaya sürülmesi beklenen Togg otomobillerin 200 HP motora sahip versiyonu 0'dan 100 kilometre/saat hıza 4.8 saniyede, 400 HP motora sahip versiyonu ise 7.6 saniyede ulaşacak.

Gücünü Li-on pillerden alacak olan elektrikli otomobillerin iki farklı menzil seçeneği bulunuyor. Sıfırdan %80 şarja 30 dakikada hızlı şarj ile pil dolumu yapabilecek olan otomobillerde 4G/5G bağlantıları yer alacak. Böylece otomobillerin merkez ile iletişimi sağlanarak yazılım desteği güçlendirilecek. Üçüncü seviye otonom sürüşe sahip olacağı iddia edilen otomobillerin trafik sıkışıklığı halinde kendiliğinden dur-kalk yapabileceği düşünülüyor.

Togg Çıkış Tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında yaptığı açıklamanın ardından birçok vatandaş, "Togg ne zaman çıkacak?" sorusunu aklına getirdi. Uzun yıllar boyunca merakla beklenen elektrikli otomobiller, ilk olarak dünyanın ünlü teknoloji etkinliklerinden CES 2022'de görücüye çıktı. Çoğunluğu bitmiş olarak tanıtılan araçların yakın zamanda üretim bandından ineceği açıklandı.

Pandeminin ardından Togg üretim bandının da hızlanmasıyla birlikte şirketin ilk hedefleri ve TOGG çıkış tarihi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Togg araçları hakkında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli elektrikli otomobilin 2023 yılında 17-18 bin adet olmak üzere üretileceğini ve piyasaya sürüleceğini belirtti.

Öte yandan yeni düşen bir bilgiye göre Togg'un seri üretimden çıkan ilk aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayiyp Erdoğan'ın katılımlarıyla 29 Ekim 2022 tarihinde tanıtılacak. Cumhuriyetin 99. kuruluş yıldönümüne özel olarak gerçekleştirilecek olan etkinlikte Togg'un gelecek planları ve arabanın detayları paylaşılacak. Togg otomobillerinin Mart 2023 itibarıyla satışa çıkması bekleniyor.

Togg Fiyatı

Uygun fiyatlı elektrikli otomobil olma hedefiyle yola çıkan Togg, Avrupa, Amerika ve Asya'da bulunan birçok önemli otomobil firmasıyla mücadele edecek. Son yıllarda elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının ardından hem ülkemizde hem de dünya çapında pastadan payını almak isteyen şirket, elektrikli SUV ve Sedan modelleriyle tüketicilere önemli bir alternatif sunacak.

Togg fiyatı hakkında duyurulduğu tarihten beri birçok spekülasyon yapılsa da resmi olarak fiyatı henüz belli değil. Sıklıkla 25.000-30.000 dolar bandında satılacağı düşünülen Togg araçları hakkında tahmini rakamlar bulunuyor. Elektrikli araç olması sebebiyle düşük ÖTV diliminde yer alacak olan Togg'un fiyat etiketinde %10 değerinde ÖTV bulunacak. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı'nın yaptığı açıklamalara göre uygun fiyattan piyasaya sürülmesi beklenen Togg, Türk vatandaşları tarafından erişilebilir olacak.

ÖTV dilimi kapsamında yapılan hesaplar ve fiyat bilgisi hakkında şimdiye kadar gelen tüm detaylar düşünüldüğünde Togg otomobillerin 900 bin lira civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.