Togg'a Özel Kredi Olacak mı? Bakan Nebati Açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli otomobil hakkında oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Nebati tarafından yapılan açıklama ile beraber Togg'a özel kredi olacak mı sorusu yanıtlandı. Açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Togg'un fabrikası 29 Ekim 2022 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen bir tören ile beraber açıldı. Tesisin resmi olarak açılmasıyla beraber yerli otomobil ile ilgili heyecan seviyesi önemli ölçüde arttı.

Yerli otomobile dair en fazla merak edilen konular arasında fiyat etiketi yer alıyor. Otomobilin ne kadar ücret ile satışa sunulacağı henüz bilinmiyor ancak Togg'a özel kredinin olup olmayacağına ilişkin önemli bir bilgi paylaşıldı.

[Togg'a özel kredi olacak mı?] Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank ile katılım bankalarımız bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir.https://t.co/trkitjFLzu pic.twitter.com/aKpv6ShHbC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2022

Togg'a Özel Kredi Olacak mı Sorusu Yanıtlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TRT Haber'de oldukça önemli bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg'a rahat ulaşılabilmesi için talimat verdiğini söyledi.

Bakan Nebati, yaptığı açıklamada, Bakanlığın çalışma başlattığını ve bu kapsamda kamu bankalarıyla görüştüklerini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sözlerine şu ifadeler ile devam etti: