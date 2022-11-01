Togg'a Özel Kredi Olacak mı? Bakan Nebati Açıkladı!
Togg'a özel kredi olacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merak edilen soru hakkında çok önemli bir açıklama yaptı. İşte bütün ayrıntılar!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli otomobil hakkında oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Nebati tarafından yapılan açıklama ile beraber Togg'a özel kredi olacak mı sorusu yanıtlandı. Açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.
Togg'un fabrikası 29 Ekim 2022 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen bir tören ile beraber açıldı. Tesisin resmi olarak açılmasıyla beraber yerli otomobil ile ilgili heyecan seviyesi önemli ölçüde arttı.
Yerli otomobile dair en fazla merak edilen konular arasında fiyat etiketi yer alıyor. Otomobilin ne kadar ücret ile satışa sunulacağı henüz bilinmiyor ancak Togg'a özel kredinin olup olmayacağına ilişkin önemli bir bilgi paylaşıldı.
[Togg'a özel kredi olacak mı?] Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank ile katılım bankalarımız bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir.https://t.co/trkitjFLzu pic.twitter.com/aKpv6ShHbC— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2022
Togg'a Özel Kredi Olacak mı Sorusu Yanıtlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TRT Haber'de oldukça önemli bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg'a rahat ulaşılabilmesi için talimat verdiğini söyledi.
TOGG Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Son yıllarda ülkemizde en çok konuşulan konulardan biri yerli ve milli elektrikli araba projesi olarak ortaya çıkan Togg. Devlet destekli olarak geliştirilen projede otomobil sektöründen dünyaca ünlü insanların görev alması, kısa sürede arabayı ünlü hale getirdi.
Bakan Nebati, yaptığı açıklamada, Bakanlığın çalışma başlattığını ve bu kapsamda kamu bankalarıyla görüştüklerini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sözlerine şu ifadeler ile devam etti:
"Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek şekilde, gerekirse kazanmamak üzerine kurulu ki artık faiz oranları da oldukça düştü, kredi oranları çok düştü. Çok daha düşük maliyetlerle ve kâr da etmeyecek şekilde bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir."
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