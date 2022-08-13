TOGG Test Sürüşü Esnasında Görüntülendi (Video)

Yerli otomobil TOGG test sürüşü esnasında görüntülendi. Uzun bir süredir çok fazla sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen yerli arabanın kamuflajlı olduğu görüldü. Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameralara yansıyan otomobile ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan yerli otomobil ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan arabanın çıkış tarihi kısa süre önce belli olmuştu. Merak içerisinde beklenen araç bu kez yollarda görüntülendi.

Yerli Araba TOGG Test Sürüşü Esnasında Görüldü

Yerli otomobilin piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekleyen insanları oldukça heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. AA'daki habere göre yerli arabanın C-SUV modeli Kuzey Otoyolu'nda görüntülendi. Videoda yerli otomobilin TOGG CEO'su Gürcan Karakaş tarafından kullanıldığı görülüyor.

Anadolu Ajansı'nın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoya göz attığımızda yerli otomobil modelinin hâlâ kamuflajlı olduğunu görüyoruz. Gece saatlerinde görüntülenen TOGG'un C-SUV modelinin arka tarafında yer alan aydınlatma dikkat çekiyor.

Test ve deneme süreçlerinin devam ettiği yerli arabanın yeni videosu sosyal medyada yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Yalnızca 7 saniye uzunluğundaki videonun görüntülenme sayısı kısa sürede 139 bini aştı. Söz konusu videoya aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden göz atabilirsiniz.

Togg test sürüşünde görüntülendi



Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın gece saatlerinde Türkiye'nin Otomobili'ni sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı https://t.co/kcyfuDMK5b pic.twitter.com/tQf21Htqs6 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 12, 2022

Yerli Otomobil TOGG Çıkış Tarihi ve Özellikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yerli otomobilin ne zaman çıkacağına yönelik çok önemli bir açıklamada bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin otomobilinin belirlenen takvime göre uygun şekilde adım adım hayata geçirildiğini ifade etmişti.

29 Ekim 2022 tarihinde TOGG'un Gemlik fabrikasının resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme töreninin gerçekleştirileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılının ilk çeyreğinde yerli otomobilin yollarda olacağını duyurmuştu.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ise yerli otomobilin özelliklerine dair çok önemli bilgiler paylaşmıştı. Karkaaş, 300 ve 500 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satışa sunulacak olan TOGG SUV modelinin 200 ve 400 beygir güç sunacağını söylemişti.

Karakaş 200 BG'lik versiyonun 7,6 saniyede, 400 BG'lik versiyonun ise 4,8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşacağını ifade etmişti. Gürcan Karakaş ayrıca söz konusu modelin bataryasının yüzde 80 doluluğa hızlı şarj teknolojisi sayesinde 25 dakikada ulaşabileceğini de belirtmişti.