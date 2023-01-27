TOGG, Yerli Otomobil ile Test Sürüşü Yapmak İsteyenler İçin Tarih Verdi!

TOGG, yerli otomobil ile test sürüşü yapmak isteyen kişiler için tarih verdi. İşte çok sayıda kişiyi heyecanlandıran paylaşım ile ilgili tüm ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

TOGG, yerli otomobil ile test sürüşü yapmak isteyen kişiler için heyecanlandıran bir gönderi paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda tarih bilgisi verildi. Yaşanan gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

TOGG, Yerli Otomobil İçin Test Sürüşü İmkânı Sağlayacak

Duyurulduğu ilk günden beri çok fazla sayıda kişi tarafından büyük bir merak içerisinde beklenen yerli otomobil ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TOGG'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden test sürüşüne dair bilgi paylaştı.

TOGG, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Trumore isimli mobil uygulamanın indirilmesi ve 28 Ocak tarihinin beklenmesi istendi. Twitter üzerinden yayımlanan gönderide yer alan ifadeler şu şekilde:

"Gemlik’teki Teknoloji Kampüsümüzü ziyaret etmek, akıllı cihazımızla test sürüşü yapmak ister misiniz? Trumore’u indirin, 28 Ocak’ı bekleyin."

TOGG, geçtiğimiz haftalarda Trumore isimli mobil uygulamayı App Store, Google Play ve App Gallery isimli mağazalar üzerinden yayımlamıştı. Pek çok özelliği içeren ve başarılı bir arayüze sahip olan uygulama üzerinden yerli otomobil ön sipariş verilebilecek.

TOGG Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Çok fazla sayıda kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen yerli otomobilin 2023 yılının mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Togg'un geçtiğimiz hafta yayınlanan Trumore mobil uygulaması, Togg'un ön sipariş hakkı için de büyük önem taşıyacak.

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