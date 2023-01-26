Togg Ön Sipariş Hakkına Sahip Olmanın Yeni Yolu: 100. Yıl Özel NFT!

Togg'un geçtiğimiz hafta yayınlanan Trumore mobil uygulaması, Togg'un ön sipariş hakkı için de büyük önem taşıyacak. Pek çok hizmeti içerisinde barındıran dijital platform Trumore üzerinden başlatılacak açık artırma ile Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan 2023 adet NFT’yi (Nitelikli Fikri Tapu) satışa sunulacak.

2023 adet özel NFT’den birine sahip olan kullanıcılar, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen “100. Yıl Özel Seri” Togg akıllı cihazları için ön siparişe katılma ve sıralamasını belirleme hakkı da elde edecekler.

2023 Adet Sınırlı NFT'ler Satışa Sunuluyor

Dünyaca ünlü Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel ile Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal tarafından hazırlanan ve tasarımı gerçekleştirilen sanat eserlerinden oluşacak ve nadirlik türlerine göre “normal”, “nadir”, “çok nadir” ve “en nadir” olarak belirlenecek NFT’ler, bu 2023 adet akıllı cihazın ekranlarına entegre edilmiş bir şekilde teslim edilecek.

100. Yıl Özel Seri NFT’lerden birine sahip olanlar, satın aldıkları NFT ile aynı sıra numarasını taşıyan 2023 adet Togg akıllı cihazından da sipariş edebilme hakkına sahip olacak. NFT sahipleri, bu hak sayesinde ön sipariş tarihi geldiğinde Togg akıllı cihazını sipariş edebilecek ve koleksiyon değeri olan 2023 adet Togg akıllı cihazdan birine sahip olabilecek.

NFT'ler Nasıl Satın Alınabilecek?

Çok yakında Trumore platformu üzerinden satılacak, AVAX’la satın alınabilecek NFT’ler için ‘NFT Alım Platformu’ içindeki NFT listeleme ekranına girilerek alım yapılabilecek. Açık artırma süresince ilgilenilen NFT’ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak.