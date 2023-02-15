AFAD, Toplam Artçı Deprem Sayısı Dahil Önemli Bilgiler Paylaştı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, toplam artçı deprem sayısı dahil olmak üzere oldukça önemli bilgiler paylaştı. Tatar tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Toplam Artçı Deprem Sayısı Belli Oldu

Habertürk'teki habere göre AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Depremin etkilerinin çok ayrıntılı şekilde incelendiğini, çok yoğun bir artçı sarsıntı olduğunu söyledi. Olağan dışı bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirten Tatar, "Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858. Artçı sarsıntılar devam ediyor. " dedi.

Bu depremin Anadolu coğrafyasının son 2000 yılda yaşadığı en büyük deprem olduğunu ifade eden Tatar, iki depremin toplam etki süresinin 2 dakikalık bir süreye yayıldığını, derinliğinin ise ortalama 8,5 ila 10 kilometre olduğunu söyledi.

Yer kabuğunda sahadan gelen bilgilere göre 7,3 metreye kadar yer değiştirmelerin olduğunu belirten Tatar, kar yağan noktalarda çığ olabileceğini, kırsala yakın bölgelerde çığ, heyelan ve kaya düşmesi tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

400 kilometrenin üzerinde yüzey kırığının oluştuğunu söyleyen Tatar, bu depremlerin birçok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi: