Avustralyalı Arama Kurtarma Ekibi Lideri: "Türkiye'deki Felaket İnanılmaz"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede günler geçmesine rağmen çalışmalarına devam ediyor. Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında görev alan Avustralyalı ekibin lidei Grant Rice, Türkiye'deki mevcut durumun felaket ölçeğini "inanılmaz" olarak nitelendirdi.

Türk arama kurtarma ekiplerine Avustralyalı ekibiyle destek veren ekip lideri Grant Rice, Türkiye'deki deprem bölgelerinde hasarın oldukça büyük olduğunu ve depremzedelerin bu felaketi atlatmalarının epey zaman alacağını düşündüğünü söyledi.

Grant Rice: "Türk Halkı Oldukça Dirençli"

Türk halkının dayanıklılığından etkilendiğini belirten Avustralyalı arama kurtarma ekibinin lideri Grant Rice, Türkiye'deki insanların oldukça dirençli ve güçlü olduğunu, kurtarılan bunca canın Türkiye'nin başarısı olduğunu belirtti. Ekibiyle birlikte çalışmalara eşlik eden Rice, depremzedeler için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

En az 10 gün daha bölgede AFAD ile koordine bir şekilde bulunacaklarını belirten Rice, bazı uluslararası ekiplerin gittiğini ancak yerlerinin yeni ekiplerle doldurulduğunu sözlerine ekledi. Rice'in Avustralyalı ekibi 72 kişiden oluşuyor ve günlerdir deprem bölgelerinde çalışıyor.