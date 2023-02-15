Deprem Bölgesinde Kredi Çekerek Ev Alanların Borçları Ne Olacak?
Kredi çekilerek alınan ve deprem sonrası yıkılan binaların geri ödemeleriyle ilgili merak edilen soru yanıtlandı. İşte detaylar!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Peki deprem bölgesinde kredi ile ev satın almış kişilerin ödemeleri ne olacak?
Depremin ardından depremin etkilediği 10 şehirdeki sayısız bina yıkılırken, yıkılmayan binaların da birçoğu ağır hasarla kullanılamaz duruma geldi. Bu binaları zamanında kredi çekerek alanların durumunun ne olacağı sorusu ise Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı tarafından yanıtlandı.
Kredi Çekilerek Alınan Evlerin Borçları DASK Tarafından Karşılanacak
Uzman Özelmacıklı'ya göre kredi çekilerek alınan evler DASK ve konut sigortası kapsamında olduğu için depremzedelerin kredi ödemelerini yapmalarına gerek kalmayacak. Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:
"Kredi çekmiş olan vatandaşlar kredi çektikleri evler zaten DASK ve konut sigortası kapsamında olduğu için kredi ödemelerini yapmalarına gerek kalmayacak. Ayrıca oluşan mağduriyet çerçevesinde hem DASK hem eşya bedellerini sigorta sisteminden alabiliyor olacaklar. Onlar için herhangi bir kayıp söz konusu olmayacak en azından maddi anlamda onları rahatlatacak bir durum var. Umarız ki yaralar hızlı sarılır şu an genel seferberlik var. İnsanlar evlerini bile herhangi bedel almadan depremzedelere açmış durumda. O nedenle biz sahada böyle fahiş artışlara yönelik durum görmüyoruz. Yani şimdiye kadar herhangi bir tespitimiz olmadı."
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