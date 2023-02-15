Deprem Bölgesinde Kredi Çekerek Ev Alanların Borçları Ne Olacak?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Peki deprem bölgesinde kredi ile ev satın almış kişilerin ödemeleri ne olacak?

Depremin ardından depremin etkilediği 10 şehirdeki sayısız bina yıkılırken, yıkılmayan binaların da birçoğu ağır hasarla kullanılamaz duruma geldi. Bu binaları zamanında kredi çekerek alanların durumunun ne olacağı sorusu ise Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı tarafından yanıtlandı.

Kredi Çekilerek Alınan Evlerin Borçları DASK Tarafından Karşılanacak

Uzman Özelmacıklı'ya göre kredi çekilerek alınan evler DASK ve konut sigortası kapsamında olduğu için depremzedelerin kredi ödemelerini yapmalarına gerek kalmayacak. Açıklamanın tamamı ise şu şekilde: