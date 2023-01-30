Toyota'nın Şarj Edilebilir Hibrit Otomobili Türkiye'de Üretilecek

Toyota'nın şarj edilebilir hibrit otomobili C-HR Türkiye'de üretilecek. Hibrit otomobil üretiminin yanı sıra batarya üretim hattı da kurulacak. Batarya üretim hattı, yıllık 75 bin batarya kapasitesiyle üretimi destekleyecek.

Şarj Edilebilir Hibrit Otomobili Toyota C-HR Sakarya'da Üretilecek

Dunya.com'daki habere göre Yeni Toyota C-HR, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından Sakarya'da üretilecek. Hibrit ve şarj edilebilir sürümlerden oluşacak otomobil modeli, Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil olacak.

Sakarya'da yer alan tesislerde şarj edilebilir hibrit otomobil üretmenin dışında batarya üretim hattı da kurulacak. Yıllık 75 bin adet batarya kapasitesiyle üretimi destekleyecek olan batarya üretim hattında alanında uzman 60 çalışan yer alacak.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye batarya üretim hattı, Toyota Avrupa'nın hedeflerine ulaşmasında ciddi ölçüde katkı sağlayacak. Üretim hattının ihtiyaca uygun modifikasyonu ve modernizasyonuyla üretim çeşitliliği ve esnekliği sağlanacak. Böylelikle Toyota Avrupa operasyonunun sürdürülebilirliği anlamında da stratejik bir adım atılacak.

Toyota, C-HR modelinin üretimi için 317 milyon euro tutarında yatırım yapacak. Bu yatırımla beraber şirketin toplamda yatırım miktarı 2,3 milyar euro'ya ulaşmış olacak. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: