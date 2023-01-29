Google'a İkinci El Araç Arama Hizmeti Geliyor

Google, günümüzde basit aramalara cevap veren bir arama motorundan çok daha fazlası haline geldi. Aramaların yanı sıra milyonlarca insana alışveriş ve uçak bileti bulma hizmetleri sayesinde uygun fiyatlı seçenekleri listeyen Google, benzeri bir konsepti ikinci el araç pazarı için aktif etmeye hazırlanıyor.

Buna göre internet alışverişindekine benzer bir şekilde Google'a yapılan ikinci el araç aramaları, direkt olarak anasayfada kullanıcıya yönelik tasarımla listelenecek. Yani bir diğer değişle sahibinden.com gibi siteleri direkt olarak ziyaret etmek ve onların arama hizmetini kullanmak zorunda kalmayacaksınız.

Google'ın İkinci El Araç Arama Motoru Nasıl Çalışacak?

İnternet alışverişi konusunda hem reklam gelirleri hem de e-ticaret sitesi satış payı gibi konularda halihazırda oturmuş ve oldukça kârlı bir iş modeline sahip olan Google, ikinci el araçlarla benzer bir başarıyı yakalamak istiyor.

İddialara göre ikinci el araçlar, ilgili sitelerde ve bayilerin Google'a özel olarak düzenleyebileceği sayfalarda görüntülenebilecek. Kullanıcılar istedikleri arabanın modelini ve detaylarını Google üzerinden arayarak aramalarına en uygun seçenekleri, araç özellikleri, bayi adresi ve fiyatlandırma gibi konuları görebilecek.

İkinci el araba satıcılarının Google'ın hizmetinde yer almak için araçlarını Google'daki işletme profillerine kaydetmesi gerekecek. Benzer bir sistemi Facebook'un da denediği varsayıldığınıda, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Google kendine yeni bir gelir kaynağı yaratabilir.