Trafik Cezalarında İndirimli Ödeme Süresi Uzatıldı!

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan karar ile beraber trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı. Bu karar ile birlikte trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden bir aya çıkarıldı.

Trafik Cezalarında İndirimli Ödeme Süresi İçin Yeni Karar

Resmi Gazete'de "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

Yeni karara göre trafik cezalarında indirimli ödeme süresi on beş günden bir aya çıkarıldı. Ayrıca "dörtte bir" ibaresi "cezadan %25" şeklinde değiştirildi. Resmi Gazete'deki maddeler şu şekilde: