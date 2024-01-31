Trafik Cezalarında İndirimli Ödeme Süresi Uzatıldı!
Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi için yeni bir karar alındı. Alınan karar Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. İşte kararın ayrıntıları!
Resmi Gazete üzerinden yayımlanan karar ile beraber trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı. Bu karar ile birlikte trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden bir aya çıkarıldı.
Trafik Cezalarında İndirimli Ödeme Süresi İçin Yeni Karar
Resmi Gazete'de "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.
Yeni karara göre trafik cezalarında indirimli ödeme süresi on beş günden bir aya çıkarıldı. Ayrıca "dörtte bir" ibaresi "cezadan %25" şeklinde değiştirildi. Resmi Gazete'deki maddeler şu şekilde:
- MADDE 1- 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş gün” ibaresi “bir ay” şeklinde, “dörtte bir” ibaresi “cezadan %25” şeklinde değiştirilmiştir.
- MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
- “MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.”
- MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2’si, Ek-3’ü, Ek-3/A’sı, Ek-4’ü ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.
- MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
- MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.
Benzine Bir Zam Daha Geliyor: Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar?
Akaryakıt fiyatları, geride bıraktığımız aylarda yüksek oranlarda zamlansa da son dönemde bazı indirimlerle karşılaşmıştık. Bu süreçte birçok araç kullanıcısı zamlı fiyatlardan etkilendi ancak son günlerde fazlasıyla hareketli olan benzin fiyatları ile ilgili yeni bir zam haberi geldi.
YORUMLAR