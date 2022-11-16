Trafik Sigortası İçin Yeni Sistem: İyi Sürücüye %50 İndirim!

Trafik sigortası konusunda önemli bir düzenleme yapılacağı açıklandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, iyi sürücülerin indirimden faydalanabileceği yeni düzenlemeye dair detaylar haberimizde.

Trafik Sigortası İçin Yeni Dönem Başlıyor

Hürriyet'teki habere göre SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, milyonlarca kişiyi ilgilendiren trafik sigortasındaki yeni düzenlemeye dair önemli bilgiler paylaştı. Peki, trafik sigortasında uygulanacak olan yeni sistemin detayları neler?

Mevcut 7 basamaklı sistemin mevcut sorunları çözmediğini belirten Eroğlu, bu sebepten ötürü 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler olmak üzere iki basamak daha getireceklerini açıkladı.

Eroğlu, dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücülerin 8. basamağa çıkacağını ve böylelikle sürücülerin sigorta poliçelerinde yüzde 50 oranında indirimden faydalanabileceğini belirtti.

Aktarılan bilgilere göre çok riskli sürücüler ise 0. basamakta konumlanacak. Bu kişilere yüzde 200 oranında zam uygulanacak.

6.000 sürücünün 1 yılda 3'ten fazla kusurlu şekilde trafik kazası yaptığını ifade eden Eroğlu, bunları trafik canavarı olarak adlandırdıklarını ve sıfırıncı basamağa alacaklarını söyledi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"İçişleri Bakanlığı ile paylaşacağız. Bu kişilerin psikoteknik eğitim almalarını, trafik eğitimi tamamlanması ve sürücü belgelerine geçici süreyle el konmasını önereceğiz."

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