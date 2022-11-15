Araç Sahipleri Dikkat: Kasko Maliyetlerine Zam Geldi

Ekonominin de etkisiyle birlikte otomobil piyasasındaki dalgalanma durmak bilmiyor. Halihazırda aracı olan veya araç satın almak isteyen birçok kişi ağır masrafların altına girmek zorunda. Bir kötü haber de araç kasko fiyatları için geldi.

15 Kasım 2022 itibarıyla ortalama bir aracın kasko maliyeti 10 bin lirayı aşmış durumda. Araç kasko fiyatlarında son bir yıl içerisinde 2 kat artış gerçekleşti.

2023 Kasko Fiyatları Daha Pahalı Olacak!

Mynet'te yayınlanan bir habere göre Sigorta Uzmanı Turusan Bağcı, kasko fiyatlarının son bir yıl içerisinde %250'ye varan oranda artış gösterdiğini açıkladı. Fiyat artışı sonrasında ortalama bir araç için kasko maliyetinin 10 bin lirayı aştığını belirten Bağcı, 7-8 bin liradan daha ucuz kasko poliçesinin bulunmadığını söyledi.

Turusan Bağcı'ya göre 2023 yılı kasko fiyatları, %100 ile %150 arasında artış gösterecek. Zamla birlikte araç sahiplerini daha fazla maliyetin beklediğini söyleyebiliriz.

Kasko fiyatlarındaki artışa yedek parça maliyetlerinin artmasının sebep olduğu düşünülüyor. Tamir fiyatlarının artmasıyla birlikte birçok sigorta firması, zarar etmemek adına kasko poliçesi fiyatlarını güncellemiş durumda.