E-Ticaret Platformu Trendyol, Ukrayna Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

En popüler e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol, Ukrayna pazarına girmeye hazırlanıyor. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar ile beraber Kiev’de, Ukrayna hükûmetinin yüksek temsilcileriyle bir araya geldi.

Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Svrydenko ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Alexander Kamyshin’in yer aldığı görüşmede Baykar ve Trendyol şirketlerinin uluslararası yatırım planlamaları ele alındı.

Trendyol, Ukrayna Pazarına Giriyor

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Svrydenko, Trendyol Grubu Başkanı Çetin ve Baykar CEO'su Bayraktar ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Svrydenko, "Türk şirketlerinin savaşın bitmesini beklemeden Ukrayna'da yatırım yapmaya hazırlanmalarını önemli buluyorum. Bu ilgi, savaş zamanında hızla ilerleyen yüksek teknoloji sektörü ve savunma sanayiinin ötesine uzanıyor" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Lojistik ve pazaryeri alanında da ihracat odaklı iş birliğine yoğun ilgi var. İş birliğimizi geliştirmenin ve daha güçlü ekonomik bağlar kurmanın yollarını değerlendirdik. Artan ticaretin ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıracağına inanıyorum."

Ukrayna’da dijital ve lojistik altyapıya yatırımlar planlayan Trendyol’un, Polonya'da yer alan 3 milyonluk stok kapasitesine sahip deposu bölgedeki faaliyetlerinde önemli avantaj sağlayacak.