Amazon Yapay Zeka Sohbet Botu Geliştirdi: Alışveriş Sürecinde Yardım Edecek!

E-ticaret devi Amazon, yapay zeka destekli sohbet botu geliştirdi. Kullanıcılar, Rufus olarak isimlendirilen bota çeşitli sorular sorabilecek. Böylece alışveriş sürecinde akıldaki soru işaretleri giderilerek büyük kolaylık sağlanacak.

Amazon'un Yapay Zeka Sohbet Botu Rufus Neler Sunuyor?

Yeni sohbet botu, Amazon'un ürün kütüphanesi ve müşteri yorumlarının yanı sıra web'deki bilgilerle eğitilerek ürünlerle ilgili soruları yanıtlamasına, karşılaştırmalar yapmasına, önerilerde bulunmasına ve daha pek çok şey yapmasına olanak tanıyor.

Henüz beta aşamasında olan Rufus, önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulmadan önce yalnızca "belirli müşteriler" için görünecek. Beta sürümüne erişiminiz varsa Amazon'Un mobil uygulaması üzerinden arama çubuğuna soru yazarak Rufus ile sohbet edebilirsiniz.

Ekranınızın altında, sorunuza yanıt almak, önerilen soruları seçmek ya da başka bir soru sormak için kullanabileceğiniz bir Rufus sohbet penceresi görünecektir.

Amazon, bu ayın başlarında bazı kullanıcıların ürün sayfalarında görünmeye başlayan yapay zeka destekli sohbet botu ile soruları yanıtlamaya başladı. Şirket, Rufus'un "Sevgililer Günü için en iyi hediyeler neler" gibi soruları yanıtlayabildiğini söylüyor.

Ayrıca Amazon'da baktığınız belirli bir ürün hakkında "Bu ceket makinede yıkanabilir mi" gibi sorular da sorabilirsiniz. Sohbet botu bir yanıt vermek için ürün listesindeki bilgileri, müşteri yorumlarını ve topluluk soru-cevaplarını kullanacaktır.

Yukarıda yer alan videoda gösterildiği gibi, "kahve makinesi" gibi basit bir arama yapsanız bile Rufus için önerilen sorular görünecek gibi görünüyor.

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