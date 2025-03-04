Trump Yönetimi Yapay Zeka Çalışmalarını Yavaşlatıyor!

Geçtiğimiz aylarda Amerika'da yapılan başkanlık seçimi ardından Beyaz Saray'a taşınan Donald Trump, iktidara geldiği günden itibaren pek çok eleştiri aldı. Yönetim şekli ve diğer konularda özellikle muhalifler tarafından büyük tepki toplayan Trump'ın Amerika'nın National Science Foundation yani Ulusal Bilim Vakfı tarafından yürütülen yapay zeka çalışmalarını yavaşlattığı bildirildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Trump Yapay Zeka Çalışmalarını Yavaşlatıyor!

İktidara gelmesiyle birlikte pek çok kez gündeme gelen Trump özellikle muhalif kesimden büyük tepki toplamakta. Bunun yanında Elon Musk'ın Trump'a desteğini açık açık bildirmesiyle birlikte pek çok muhalif Amerikalı, Tesla marka otomobillere saldırdı. Bunun üzerine tedirginlik yaşayan Tesla sahipleri otomobillerinin üzerine "Trump'tan önce aldım" gibi çıkartmalar yapıştırdı.

Bloomberg tarafından yapılan habere göreyse Trump Yönetimi, yapay zeka alanındaki uzmanlıkları sebebiyle özel olarak seçilmiş olan Ulusal Bilim Vakfı çalışanlarından bir kısmını işten çıkardı. Bu durum doğal olarak kurumun önemli yapay zeka araştırmalarını sürdürme yeteneğini tehdit ediyor . Bu işten çıkarma hamleleri aslında projelerin ilerlemesinin yanında pek çok çalışanın da işsiz kalarak mağdur olmasına sebep oldu.

Yapay zeka uzmanları bu noktada hükümeti eleştirirken Elon Musk'ın da suçlu olduğunu bildirdi. Zira hükümetin Musk'ı savunduğu ve bu şekilde asıl yatırımların Musk'a ait şirketlere aktarıldığı bildirildi. Özellikle Twitter yani X üzerinde çeşitli uzmanlar tarafından bu konu tartışılırken Elon Musk'ın teknolojinin ilerlemesine ve bilimsel projelere zarar vermesi sebebiyle İngiliz Kraliyet Cemiyeti'nden atılması çağrısında bulunuldu.

Peki sizce bu konuda yapay zeka uzmanları haklı mı? Elon Musk ve Donald Trump ilişkileri bu alanda yapılan çalışmalara zarar veriyor mu? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.