Mucize Kurtuluşlar: Depremden 200 Saat Sonra Enkazdan Sağ Çıktılar

Depremin üzerinden yaklaşık 9 gün geçmesine rağmen umut dolu haberler hala gelmeye devam ediyor. Depremin 200'üncü saatinden sonra çoğu kişi için umutlar tükenmiş olsa da arama-kurtarma ekipleri, birçok depremzedeyi sağ bir şekilde ulaşmayı başardı.

Adıyaman Merve Apartmanı enkazında kalan 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212'inci saatinde sağ bir şekilde kurtarıldı. Mucize kurtuluş sonrasında depremzedenin yakınları arama-kurtarma ekiplerine sarıldı.

12 Yaşındaki Berat Tam 207 Saat Dayandı!

Bir diğer umut verici haber de Hatay, Antakya ilçesinden geldi. Bölgedeki bir enkazdan ses gelmesi sonrasında çalışmalara başlayan ekipler, 209'uncu saat sonunda yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma'yı sağ olarak kurtardı.

207'inci saatte ise Altaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'ndan 12 yaşındaki Berat Yücel'e ulaşıldı. Öte yandan 35 yaşındaki Ayşegül Bayır'ın kurtarılması için yapılan çalışmalarda 5 metrelik bir tünel açıldı ve 205'inci saatin sonundan genç kadın sağ olarak enkazdan çıkarıldı.