Türkiye'de En Çok Satan İkinci El Arabalar Açıklandı (Temmuz 2022)

Temmuz 202'de en çok satan ikinci el arabalar belli oldu. Peki, Türkiye'de geçtiğimiz ay içerisinde en çok hangi ikinci el otomobil modelleri tercih edildi? Indicata tarafından paylaşılan rapora ilişkin merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Temmuz 2022'de En Çok Satan İkinci El Arabalar Listesi

Volkswagen Passat - 4 bin 71 adet

Renault Clio - 3 bin 735 adet

Fiat Egea - 3 bin 280 adet

Renault Megane - 3 bin 132 adet

Ford Focus - 2 bin 563 adet

Toyota Corolla - 2 bin 460 adet

Volkswagen Polo - 2 bin 224 adet

Volkswagen Golf - 2 bin 67 adet

Opel Astra - 2 bin 11 adet

Renault Fluence - 1.868 adet

AA'da yer alan habere göre Indicata, 2022 yılının temmuz ayında çevrim içi ortamda en çok satan ikinci el otomobillerin yer aldığı bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapora göre Türkiye'de geçtiğimiz ay online ortamda en fazla satın alınan otomobil modeli 4 bin 71 adet ile Volkswagen Passat oldu.

Temmuz ayında en fazla satan ikinci el otomobiller listesinin ikinci sırasında 3 bin 735 adet satış miktarı ile Renault Clip konumlanırken üçüncü sırada ise 3 bin 280 adet ile Fiat Egea yer aldı. Renault Megane, 3 bin 132 adet satış miktarı ile listenin dördüncü sırasında konumlandı.

Paylaşılan listenin beşinci sırasında 2 bin 563 adet ile Ford Focus yer alırken altıncı sırada ise 2 bin 460 adet ile Toyota Corolla yer aldı. Volkswagen Polo, 2 bin 224 adet ile listenin yedinci sırasında, Volkswagen Golf ise 2 bin 67 adetle sekizinci sırada bulunuyor.

En Çok Satan İkinci El Hafif Ticari Araçlar (Temmuz 2022)

Fiat Doblo - 2.698 adet

Fiat Fiorino - 2.301 adet

Ford Transit/Tourneo Courier - 2. 276 adet

Ford Transit/Tourneo Connect - 1.782 adet

Volkswagen Caddy - 1.444 adet

Volkswagen Transporter - 1.050 adet

Ford Transit - 877 adet

Renault Kangoo - 827 adet

Peugeot Partner - 763 adet

Aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz ay içerisinde çevrim içi ortamda toplamda 19 bin 986 adet ikinci el hafif ticari araç satıldı. Yukarıda yer alan modeller, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 73'lük kısmını oluşturdu.