Türkiye'nin 2. Astronotu Uzaya Ne Zaman Gidecek? TUA Başkanı Açıkladı!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 ekibi, dün Florida açıklarına iniş yaptı. Peki, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever uzaya ne zaman gidecek? Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, konuya dair önemli bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin 2. Astronotu Uzaya Ne Zaman Gidecek Sorusu Yanıtlandı

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre TUA Başkanı Yusuf Kıraç, nisan ayında ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya göndereceklerini belirtti. Kıraç konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor."

Aktarılan bilgilere göre Atasever uzayda yaklaşık 7 adet deney yapacak.

Alper Gezeravcı'nın uzayda kaldığı süre boyunca 13 bilimsel deney gerçekleştirdiğini ifade eden Kıraç, "Artık bir Türk astronotumuzun yaptığı deneyler de literatüre geçti. Bundan sonra da inşallah akademik olarak uluslararası yayınlarda da faydası olacaktır" şeklinde konuştu.

Kıraç, "Biz bu misyonla birlikte uzay farkındalığı ve insan kaynağı misyonumuzu da gerçekleştiriyoruz şu anda. Alper oradayken Samsun'dan Hatay'a kadar öğrencilerimizle bir araya geldik. Alper döndükten sonra da bu heyecan devam edecek" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: