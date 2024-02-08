Alper Gezeravcı, İlk Deneyinin Görüntülerini Paylaştı! (Video)

19 Ocak'ta uzaya giden ve 7 Şubat'ta Dünya'ya dönen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yaptığı deneylerden ilkine dair bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dün Dünya'ya dönüşünü tamamladı. 13 farklı deney için uzaya giden Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaptığı ilk deneyi paylaştı. Türkiye Uzay Ajansı da konuyla ilgili X üzerinden bilgiler ve video yayınladı.

Yapılan Deneylerden Bilgiler Geliyor!

Alper Gezeravcı, deneylerini yapmak için 19 Ocak 2024 tarihinde uzaya çıkmıştı. SpaceX'e ait olan Dragon kapsülünde yolculuğa çıkan Türk astronot, kalkıştan 32 saat sonra ISS'e vardı.

14 günün ardından 3 kere ertelenmiş olsa da dün (7 Şubat 2024) tarihinde Dünya'ya dönüş sürecini tamamladı. Döndükten hemen sonra yaptığı deneylerin ilki için paylaşım yapan Alper Gezeravcı'nın diğer deneylerle ilgili bilgileri paylaşması da bekleniyor.

Türkiye Uzay Ajansı bugün yapılan ilk deneyin videosunu paylaştı. Yapılan deneyde mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiği incelendi. Yer çekimin sıfır kabul edildiği bu ortamda dönme, atalet moneti gibi değişkenlerin değişimi incelendi.

İlk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı Kimdir?
Yaşam

İlk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı Kimdir?

İki hafta boyunca Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) çeşitli bilimsel deneyler yapacak olan Alper Gezeravcı kimdir? Bu yazıda ilk Türk astronot Gezeravcı'ya dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

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