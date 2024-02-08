Alper Gezeravcı, İlk Deneyinin Görüntülerini Paylaştı! (Video)

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dün Dünya'ya dönüşünü tamamladı. 13 farklı deney için uzaya giden Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaptığı ilk deneyi paylaştı. Türkiye Uzay Ajansı da konuyla ilgili X üzerinden bilgiler ve video yayınladı.

Yapılan Deneylerden Bilgiler Geliyor!

Alper Gezeravcı, deneylerini yapmak için 19 Ocak 2024 tarihinde uzaya çıkmıştı. SpaceX'e ait olan Dragon kapsülünde yolculuğa çıkan Türk astronot, kalkıştan 32 saat sonra ISS'e vardı.

Türkiye’nin ilk astronotu @TURKastro; mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti. 🧑🏼‍🚀🎾



Newton’un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı… pic.twitter.com/xCLEd5az9S — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) February 7, 2024

14 günün ardından 3 kere ertelenmiş olsa da dün (7 Şubat 2024) tarihinde Dünya'ya dönüş sürecini tamamladı. Döndükten hemen sonra yaptığı deneylerin ilki için paylaşım yapan Alper Gezeravcı'nın diğer deneylerle ilgili bilgileri paylaşması da bekleniyor.

Türkiye Uzay Ajansı bugün yapılan ilk deneyin videosunu paylaştı. Yapılan deneyde mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiği incelendi. Yer çekimin sıfır kabul edildiği bu ortamda dönme, atalet moneti gibi değişkenlerin değişimi incelendi.