Türkiye’nin İlk Batarya Fabrikasının İnşasına Başlanıyor

Türkiye’nin ilk batarya fabrikasının inşasına Bursa’nın Gemlik ilçesinde başlanacak. Yarın inşaat başlangıç töreninin düzenleneceği açıklandı. Düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Türkiye’nin İlk Batarya Fabrikası Ne Zaman Tamamlanacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri’nin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için inşaat başlangıç töreni düzenlenecek. Yarın düzenlenecek tören ile beraber fabrikanın temelleri atılacak.

TOGG’un Gemlik ilçesinde yer alan üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik bir alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün 2024 yılının sonunda tamamlanması bekleniyor.

Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücrelerin üretileceği belirtildi. 2031 itibarıyla üretim kapasitesinin yıllık 20 GWs'e ulaşacağı söylenen Siro, geliştirdiği bütün ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Varank, TOGG’un Gemlik’teki üretim üssünde seri üretime geçmesinin ardından Bursa’ya yatırımların sürdüğünü açıkladı.

Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerinin atılacağını söyleyen Bakan Varank, Bu teknolojinin Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracağını belirtti ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Bursa'ya ve Türkiye'ye önemli bir getirisi olacak."

Bakan Mustafa Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü Bursa'yı ve Gemlik'i ziyaret edecek. Türkiye'nin çok önemli bir yatırımının daha temelini atacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nın başka bir nişanesinin temelini atacağız. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız" şeklinde konuştu.