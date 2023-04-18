Togg'u Deneyebileceğiniz Üç Yeni Deneyim Merkezi Daha Açıldı!

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, kullanıcılara daha hızlı, etkin, kesintisiz ve verimli bir deneyim yaşatmak hedefiyle İstanbul, İzmir ve Adana’da peş peşe yeni deneyim merkezleri açtı. Bu yeni açılan deneyim merkezleri, Togg'un İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü'nde açtığı kapsamlı deneyim merkezlerine ekleniyor.

İzmir, Adana ve İstanbul'da Yeni Deneyim Merkezleri Açıldı

Togg, Türkiye genelindeki deneyim merkezlerinin sayısını artırarak, kullanıcılarına daha yakın olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü'nde açtığı kapsamlı deneyim merkezlerine ek olarak, İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM’de yeni deneyim merkezlerini hizmete sokan Togg, vatandaşların otomobili deneyimlebilmesi için gerekli deneyim noktası sayılarını artırıyor.

Deneyim Merkezlerinde Neleri Deneyimleyebilirsiniz?

Bu yeni açılan deneyim merkezlerinde, kullanıcılar Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X’i detaylı bir biçimde inceleyebiliyor. Bunun yanı sıra, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo’yu deneyimleyebiliyor ve Togg’un dijital platformu Trumore için oluşturulan alanlarda Togg dünyasını yakından tanıma fırsatına erişebiliyorlar.

Togg, mobilite sektöründe Türkiye'nin en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda şirket Türkiye'nin 7 bölgesinde daha deneyim merkezi, servis ve teslimat noktası açmayı planlıyor.