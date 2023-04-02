Türkiye Tek Yürek Kampanyası İçin Yatırılan Para Miktarı Açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremzedeler için yapılan Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında yatırılan para miktarı hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Oktay tarafından yapılan açıklamaya ilişkin detaylar haberimizde.

15 Şubat 2023 tarihinde ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 olmak üzere toplamda 8 ulusal televizyon kanalında ortak bir yayın gerçekleştirilmişti.

"Türkiye Tek Yürek" olarak adlandırılan bağış kampanyasının düzenlendiği ortak yayına katılanlar çeşitli miktarlarda bağış yapılacağı ifade edilmişti. Aktarılan bilgilere göre toplamda 115 milyar 146 milyon 538 bin TL nakdi yardım toplanmıştı.

Türkiye Tek Yürek Kampanyası İçin Yatırılan Para Miktarı Ne Kadar?

TRT Haber'deki habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında 84 milyar 400 milyon TL yatırıldığını açıkladı. Oktay, "Bunlar afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor" şeklinde konuştu.

Yapılan yardımlara dair önemli bilgiler paylaşan Oktay, 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin TL Hane Başı Destek ödemesinin yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca 207 bin depremzedeye ise 15 bin TL'lik taşınma yardımı yapıldığını da belirtti.