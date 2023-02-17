Bağış Vaadini Yerine Getirmeyenlere Ceza Verilebilir mi?

Geçtiğimiz günlerde depremzedeler için ortak bir yayın yapıldı. "Türkiye Tek Yürek" isimli bağış kampanyasının düzenlendiği yayına katılan kişi ve kurumlar çeşitli miktarlarda bağış yapacağını ifade etti. Peki, bağış vaadini yerine getirmeyen kişiler için bir ceza verilebilir mi?

15 Şubat 2023 tarihinde ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 olmak üzere toplamda 8 ulusal televizyon kanalında ortak bir yayın gerçekleştirildi. "Türkiye Tek Yürek" olarak adlandırılan bağış kampanyasının düzenlendiği ortak yayına katılanlar çeşitli miktarlarda bağış yapılacağı belirtildi.

Bağış kampanyası için 9 milyondan fazla SMS gönderildi. Toplamda ise 115 milyar 146 milyon 538 TL nakdi yardım toplandı. Peki, TV yayınında bağış vaadinde bulunan fakat bunu yerine getirmeyen bir kişiye herhangi bir ceza verilebilir mi?

Bağış Vaadini Yerine Getirmeyen Kişilere Yaptırım Uygulanabilir mi?

Avukat Gökhan Ahi, Independent Türkçe'ye konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Ahi, yaptığı açıklamada "İster TV'de kamuya açık bir şekilde bağış vaadi verilsin isterse sözlü olarak duyurulsun, bağışlama sözünün geçerliliği yazılı şekle bağlanmıştır" ifadelerine yer verdi ve şu şekilde devam etti:

"Yani, bağışlayan ile bağış alacaklısının aralarında yazılı bir sözleşme yapmaları gerekir. Yazılılık koşulu sağlanmadığı için TV'de verilen bağış sözünün hukuki bir geçerliliği yoktur."

Gökhan Ahi, "Bağış sözünün tutulmaması veya vaat edilenden eksik bağış gönderilmesi, olsa olsa ahlaki bir mesele olarak değerlendirilir" dedi.