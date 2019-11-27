Twitter Aktif Olmayan Hesapları Silecek! Kullanıcı Adları Boşa Düşüyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter, kullanılmayan hesaplara düzenleme getirecek. Yapılacak olan yeni düzenleme ile birlikte istediğiniz kullanıc adını almak da çok daha kolay bir hal alacak.

Uzun bir süre boyunca Twitter'a giriş yapmadıysanız hesabınızı kaybedebilirsiniz. Twitter 6 aydan beri giriş yapmayan kullanıcılara mail göndermeye başladı. Gönderilen maillerde hesaba uzun zamandır erişim sağlanmadığı ve bundan dolayı hesabın silineceği yazmakta.

Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada, Altı aydan uzun bir süredir Twitter'a giriş yapmamış birçok hesaba işlem yapmaya başlayacaklarını açıkladı. 6 aydır Twitter hesabınıza girmiyorsanız hesabınız silinecek. Kullanıcı adları da hesapların silinmesi ile birlikte boşa düşecek.

Twitter'a giriş yapmayan kullanıcılara şu mail gönderildi:

" Twitter'ı kullanmaya devam etmek için geçerli Şartlar, Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı'nı kabul etmeniz gerekir. Bu, yalnızca bizimle paylaştığınız bilgiler hakkında en iyi kararları almanıza izin vermekle kalmaz, Twitter hesabınızı kullanmaya devam etmenizi sağlar. Ancak, ilk önce 11 Aralık 2019'dan önce giriş yapmanız ve ekrandaki uyarıları izlemeniz gerekir, aksi takdirde hesabınız Twitter'dan kaldırılır. "

Gönderilen maillerde 11 Aralık 2019 tarihi yazmakta. Uzun zamandır almak istediğiniz bir kullanıcı adı var ise 11 Aralık'tan itibaren belirli aralıklar ile o kullanıcı adını kontrol edin.