Twitter'daki Çalışanların Büyük Kısmı İşten Çıkarılabilir!

Ortaya atılan bir iddiaya göre Twitter, işten çıkarma konusunda oldukça önemli bir kararın altına imza atabilir. Popüler sosyal medya platformunda çalışan çok sayıda kişinin işten çıkarılacağı ileri sürüldü. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Twitter İşten Çıkarma Konusunda Önemli Karar Alabilir

The Washington Post'ta yer alan bir habere göre Twitter, Elon Musk'ın şirketi satın alıp almadığına bakılmaksızın işten çıkarma sürecini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Elon Musk'ın da potansiyel yatırımcılara, 7.500 kişilik personelin yüzde 75'lik kısmını işten çıkarmayı planladığını söylediği ileri sürüldü.

İddiaya göre The Washington Post tarafından elde edilen belgeler, Elon Musk ile yapılacak anlaşmadan önce şirketin yaklaşık olarak 800 milyon dolarlık bir tasarruf planladığını gözler önüne seriyor. Bu tasarrufun elde edilmesi için de çok sayıda kişinin işten çıkarılması gerektiği söyleniyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla bunların yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.

Geçmişte Twitter isimli popüler sosyal medya hizmetinin spam ve sağlık ölçümlerinden sorumlu Edin Chen isimli bir veri bilimcisi, The Washington Post'a yaptığı açıklamada, Musk'ın hedeflediği kesintinin "hayal edilemez" olacağını ifade etti.

Elon Musk, haziran ayında olası işten çıkarmalar ile ilgili bir soruyu yanıtlamıştı. Musk, düşük performans gösteren personellerin neden çalışmaya devam etmesi gerektiğini anlamadığını belirtmişti.

SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin kurucusu olan Musk ayrıca içerik denetleme kısıtlamaların gevşetilmesini ve daha önce yasaklanmış hesapların yeniden etkinleştirilmesine izin verilmesini söylemişti.