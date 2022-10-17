Twitter Yeni Gizlilik Özelliğini Test Etmeye Başladı

Twitter yakında bir tweet'te birinden bahsetmeyi zorlaştırabilir, özellikle de bu kullanıcı etkileşimde bulunmak istediğiniz bir yabancıysa. Twitter'ın, kullanıcıların onları bir tweet'te kimlerin etiketleyebileceğini kontrol etmelerini sağlayacak yeni bir özelliği test ettiği ortaya çıktı.

Uygulama dedektifi Jane Manchun Wong'un fark ettiği üzere yeni test edilen özellik iki seçenek sunuyor. Kullanıcılar artık herkesin veya sadece takip ettikleri kişilerin kendilerinden bahsetmesine izin verebilir. Öte yandan kullanıcılar, kendilerini takip eden veya takip ettikleri kullanıcılar dâhil, herhangi birinden bahsetmeyi tamamen kapatabilir.

Testin ne kadar kişi tarafından test edildiği veya Twitter'ın herkese ne zaman sunmayı planladığı belli değil.

Twitter Gizlilik Kontrollerini Artırıyor

Yeni özellik geniş çapta kullanılabilir hâle gelirse Twitter'ın mevcut gizlilik kontrollerini tamamlayacak. Geçen Temmuz ayında sosyal ağ hizmeti, katılmak istemediğiniz konuşmalardan kendinizi çıkarma özelliğini eklemişti. Twitter ayrıca 2020'de, takip edilmeyen kullanıcıların tweet'lerinizi retweetlemelerini veya doğrudan yanıtlamalarını engellemenize olanak tanıyan bir özellik de getirmişti.

Bununla birlikte bu test edilen yeni özellik, ortak ilgi alanlarınızı paylaşabileceğiniz kişilerle etkileşiminizi de sınırlayacak. İyi tarafından bakarsak bir tweet'te sizden kimlerin bahsedebileceğini kontrol etme özelliği, özellikle siber zorbalık ve tacizin sıklıkla hedefi olan kişiler için platformdaki kötüye kullanımı en aza indirmek için yararlı bir özellik olacak.