Tweet Düzenleme Özelliği Ücretli mi Olacak?

Elon Musk'ın geçen hafta Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını tamamlamasından bu yana sosyal medya şirketinde olaylar hızla gelişiyor.

Musk ve yakın çevresinin, hâlâ işleri olan bir dizi üst düzey yöneticiyle birlikte, hafta sonunu platformu ve yaklaşık 230 milyon kişilik küresel topluluğunu tam olarak ne gibi bir gelecek beklediğini belirlemeye çalışarak geçirdiği bildirildi.

Platformun, mavi onay işaretlerini korumak için doğrulanmış kullanıcılardan ayda 8 dolar ücret almaya başlayabileceği ve Twitter Blue abonelerinin bazı yayıncıların makalelerini reklamsız okumasına olanak tanıyan Reklamsız Makaleler adlı bir özelliği kaldırdığı haberlerinin ardından şimdi ise yeni tweet düzenleme seçeneğinden bilgiler gelmeye başladı.

Twitter, Tweet Düzenleme Özelliğini Ücretsiz Olarak Sunacak

Şu anda Twitter'ın tweet düzenleme özelliği yalnızca ayda 5 dolar ödeyen Twitter Blue aboneleri tarafından kullanılabiliyor ancak Platformer'dan Casey Newton'a yakın kaynaklara göre Twitter, düzenleme özelliğini yalnızca Twitter Blue aboneleri için değil herkes için ücretsiz hâle getirmeyi planlıyor.

Tweet düzenleme özelliğinin ücretsiz olacak olması Twitter topluluğu için harika bir haber çünkü yıllardır Twitter kullanıcıları bu özellik için bekliyor ve geçen ay özellik yalnızca Twitter Blue abonelerine özel sunulunca pek çok kullanıcı hayal kırıklığına uğramıştı.

Twitter'ın tweet düzenleme özelliği, bir tweet'i gönderdikten sonraki 30 dakika içinde değişiklik yapmanızı sağlıyor.

Elon Musk'ın ani karar değişimlerinden biri daha yaşanmadığı sürece şu anda özellik herkese açık bir şekilde sunulmayı bekliyor.