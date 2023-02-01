Uber Taksi Bir İlde Daha Hizmet Veriyor: Ücretsiz Yolculuk Fırsatı!

Uber Taksi, bir ilde daha hizmet vermeye başladığını duyurdu. Böylelikle şirketin Türkiye'de hizmet verdiği şehir sayısı 5'e yükseldi. Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, konuya dair önemli bir açıklamada bulundu.

Uber Taksi Adana'da da Kullanıma Sunuldu

Dünya çapında pek çok ülkede faaliyet gösteren teknoloji platformu Uber İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'dan sonra Adana'da da hizmet vermeye başladı. Adana'da yaşamını sürdüren kişiler ve Adana'ya seyahat edenler resmi uygulama üzerinden Uber Taksi çağırabilecek.

1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Adana'da da faaliyet göstermeye başlayan Uber, bu kapsamda bir kampanya da başlattı. Sadece Adana'da geçerli 70 TL'ye kadar bir adet ücretsiz Uber Taksi yolculuğu yapılabilecek. Bu kampanyadan yararlanmak için MERHABAADANA kodunu kullanmak gerekiyor.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, Uber Taksi'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın ardından, Adana’da da faaliyete başladığı için mutlu olduklarını belirtti. Bahadırlı, Uber teknolojisini, başka yeni şehirlere de en kısa zamanda getirmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Uber Uygulaması Nasıl Kullanılır?