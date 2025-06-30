Uber APK ile gitmek istediğiniz bir yere araç çağırarak rahatlıkla gidebilirsiniz.

Uğur Sağlam - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Özel arabayla seyahat etmeyi sevenler için muhteşem bir uygulama olan Uber APK, Türkiye'de hizmet vermeye devam ediyor. Uber ile istediğiniz bir yere gitmek için Android cihazınız üzerinden özel şoföre sahip lüks araçlar çağırabilirsiniz. Çağırdığınız bu araç ile gitmek istediğiniz yere keyifli bir yolculuk yapmak sizin elinizde.

30 ülkede ve 130'dan fazla şehirde hizmet veren Uber sadece özel araç değil aynı zamanda taksi çağırmak istediğinizde de yardımınıza koşuyor. Uygulama üzerinden taksi çağırdığınızda beklemeden hızlı bir şekilde size taksi yönlendirmeyi iddia eden bu uygulama ödeme seçenekleriyle de oldukça gelişmiş.

Sizin hizmetinize sunulan aracın ödemesini Google Cüzdan, Kredi Kartı ve Nakit olarak yapabilirsiniz.

Uber APK İndir

Türkiye'de ilk olarak UberBLACK hizmetini devreye sokan Uber, zamanla diğer hizmetleri içinde geliştirmeler yapacaktır. UberBLACK hizmeti ise lüks araç çağırmaya yarayan bir servis. Ülkemizde yeni hizmet vermeye başladığı için belirli bir süre "MERHABA" kodu ile 50Tl'lik indirime sahip olabilirsiniz.

Siz de Uber APK indirin ve özel araçlarınızı çağırarak seyahatlerinizi konforlu bir şekilde yapın!