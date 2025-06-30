Uber APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,364
- DOSYA BOYUTU 174 MB
- Üretici Uber Technologies
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Uber APK ile gitmek istediğiniz bir yere araç çağırarak rahatlıkla gidebilirsiniz.
Özel arabayla seyahat etmeyi sevenler için muhteşem bir uygulama olan Uber APK, Türkiye'de hizmet vermeye devam ediyor. Uber ile istediğiniz bir yere gitmek için Android cihazınız üzerinden özel şoföre sahip lüks araçlar çağırabilirsiniz. Çağırdığınız bu araç ile gitmek istediğiniz yere keyifli bir yolculuk yapmak sizin elinizde.
30 ülkede ve 130'dan fazla şehirde hizmet veren Uber sadece özel araç değil aynı zamanda taksi çağırmak istediğinizde de yardımınıza koşuyor. Uygulama üzerinden taksi çağırdığınızda beklemeden hızlı bir şekilde size taksi yönlendirmeyi iddia eden bu uygulama ödeme seçenekleriyle de oldukça gelişmiş.
Sizin hizmetinize sunulan aracın ödemesini Google Cüzdan, Kredi Kartı ve Nakit olarak yapabilirsiniz.
Uber APK İndir
Türkiye'de ilk olarak UberBLACK hizmetini devreye sokan Uber, zamanla diğer hizmetleri içinde geliştirmeler yapacaktır. UberBLACK hizmeti ise lüks araç çağırmaya yarayan bir servis. Ülkemizde yeni hizmet vermeye başladığı için belirli bir süre "MERHABA" kodu ile 50Tl'lik indirime sahip olabilirsiniz.
Siz de Uber APK indirin ve özel araçlarınızı çağırarak seyahatlerinizi konforlu bir şekilde yapın!
Uber
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 620
- DOSYA BOYUTU 13.4 MB
- Üretici Uber Technologies
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Uber uygulaması ile farklı bir havaya bürünün. İstediğiniz yer yerden taksi çağırın ve seyahatlerinizi konforlu bir şekilde tamamlayın!
Bu uygulama ile farklı bir havaya bürünün, Uber'in yeni uygulaması özel arabalar ile kendinizi önemli birisi gibi hissetmenizi sağlayacak. Evet şaka yapmıyoruz bu uygulama sayesinde istediğiniz seviye lüks araçları özel şoför ile birlike kapınıza kadar çağırabilirsiniz.
Türkiye'de hizmete devam eden Uber ilk olarak özel araba servisi olan UberBLACK'ı devreye soktu. Şu an özel araçların aksine sadece taksi hizmeti sunan Uber, kullanıcılara kapsamlı bir deneyim sunuyor. İstediğiniz her yere taksi çağırabilir ve seyahat edebilirsiniz.
Kredi kartı, Google cüzdan ve nakit ödeme seçenekleriyle seyahat keyfiniz bozulmayacak.
Uber İndir
Çağırdığınız taksinin nerede olduğunu görebilir ve dakikası dakikasına ne zaman varacağını öğrenebilirsiniz. Sürüşünüz tamamlandıktan sonra ister nakit isterseniz de kredi kartıyla ödeme yapabilir ve seyahatinizi tamamlayabilirsiniz.
Aşağıda Uber tarzı taksi çağırma uygulamasına göz atabilirsiniz.
Uber
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 156
- DOSYA BOYUTU 6 MB
- Üretici Uber Technologies
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Uber uygulamasını Windows Phone cihazlarınızda kullanarak kendinize özel taksinizi hemen bulabilir ve yolculuk edebilirsiniz.
Uber uygulaması, uzun süredir mobil platformlarda kullanıcılara sağladığı ulaşım kolaylıkları sayesinde ünlü olmayı başardı ve isteyen kullanıcıların özel taksi şöförleri, isteyenlerin ise yolcu olabilmelerini sağlayarak kendine piyasada sağlam bir yer edindi. Dolayısıyla uygulamanın Windows Phone cihazlar için yayınlanmaması düşünülemezdi.
Uber uygulamasını kullandığınızda, en yakınınızdaki Uber sürücüsüne bir uyarı gidiyor ve böylece sizi bulunduğunuz yerden alarak başka bir yere götürmek isteyen kullanıcılar gelir elde edebiliyor, siz de daha uygun fiyata yolculuk edebiliyorsunuz.
Hangi sürücünün hangi fiyatları sunduğunu da kolayca görebiliyorsunuz ve para aktarımı Uber üzerinden gerçekleştiği için nakit olarak çalışma zorunluluğunuz da kalmıyor. Dilerseniz sürücüleri oylayabilir ve böylece kötü niyetli sürücülerin düşük puanlar alarak iş bulamamalarını sağlayabilirsiniz.
Eğer bulunduğunuz konumun tam adresini bilmiyorsanız, sürücünün sizi alabilmesi için haritada işaretleme yapabilir ve dolayısıyla GPS'in gelişmiş olanaklarından faydalanabilirsiniz. Uygulamanın arayüzü kolay kullanılır ve sade bir şekilde hazırlandığı için taksi bulmak ya da taksici olmak oldukça basit.
Faturaya ihtiyacınız varsa, yolculuğunuz tamamlandıktan sonra e-posta adresinize Uber tarafından faturanız da gönderilecektir. Büyük şehirlerdeki toplu ulaşım mantığını çok daha etkin ve işe yarar hale getiren Uber uygulaması henüz ülkemizde kullanılamıyor ancak yurtdışındaki büyük şehirlerde yaşayanlar kolayca kullanabilirler.