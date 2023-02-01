Schengen Vizesinde Yeni Dönem: Dijital Başvuru Yapılacak

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Schengen vizesi başvurularının artık dijital ortam üzerinden yapılmasına yönelik hazırlanın raporu kabul etti. AP'nin Sivil Özgürlükler Komitesi'ne sunulan ve 34 milletvekili tarafından kabul oyu alan rapor, öncelikli olarak vize süreçlerinin hızlandırılmasının önünü açacak gibi görünüyor.

Kabul edilen teklif yasalaştığı zaman başvurular tek bir platform üzerinden gerçekleştirilecek. Vizeler artık pasaporta basılmayacak. Vize sürecinin hızlandırılmasının yanı sıra güvenliğin de artırılması bu sayede amaçlanıyor.

Schengen Vizesi Dijitalleşiyor

Schengen vize başvurularının dijital ortam üzerinden yapılması için gereken yasal süreç içinde AB ülkelerinin temsilcilerinden oluşan konsey, AB Komisyonu ve AP'nin ortak görüşmelerle sonuca ulaşması gerekiyor.

AB kurumlarının anlaşması sonrasında da vizeler artık pasaporta basılmadan doğrudan dijital sisteme işlenecek. Başvuru maliyetlerinin ve işlemlerinin azaltılması başta olmak üzere, tüm başvuruların tek bir platformda alınması, sistemin AB sınır yönetimi ve veri tabanı sistemleriyle birleştirilmesi önemli ölçüde kolaylık sağlayacak.

Dijital vizeler sayesinde sahte vizelerin önlenmesi ve güvenliğin artırması da bu şekilde daha mümkün olacak. Aynı zamanda başvuru sisteminde çoklu dil seçeneği bulunacak. Böylece aynı IP adresinden yapılan başvuruların ret yemesi önlenecek.