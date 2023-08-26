Ubisoft Oyunlarında %85'e Varan İndirim: Bu Fırsat Kaçmaz!

Başlatılan bir kampanya kapsamında Ubisoft oyunları indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Far Cry 6'dan Assassin's Creed Valhalla'ya kadar pek çok yapım yer alıyor. Ubisoft Store üzerinden başlatılan kampanyada indirime giren yapımların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İndirime Giren Ubisoft Oyunları

Oyun İsmi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı Watch Dogs 2 Standard Edition 699 TL 104,85 TL (%85 indirim) Watch Dogs Legion Standard Edition 699 TL 104,85 TL (%85 indirim) For Honor Standard Edition 349 TL 52,35 TL (%85 indirim) Assassin's Creed Valhalla - Ragnarök Edition 1.169 TL 350,70 TL (%70 indirim) Far Cry 6 Standard Edition 699 TL 174,75 TL (%75 indirim) Tom Clancy's Rainbow Six Siege 229 TL 91,60 (%60 indirim) Anno 1800 - Complete Edition 1.399 TL 629,55 TL (%55 indirim) Tom Clancy’s The Division Standard Edition 349 TL 52,35 TL (%85 indirim) Tom Clancy’s The Division 2 Standard Edition 349 TL 104,70 TL (%70 indirim) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Standard Edition 699 TL 139,80 TL (%80 indirim) The Settlers: New Allies Deluxe Edition 939 TL 563,40 TL (%40 indirim) Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Deluxe Edition 589 TL 176,70 TL (%70 indirim) Assassin's Creed: Unity Standard Edition 349 TL 87,25 TL (%75 indirim) Assassin's Creed Odyssey - Gold Edition 1.169 TL 233,80 TL (%80 indirim) Assassin's Creed Mythology Pack 1.849 TL 369,80 TL (%80 indirim) Far Cry Gold Pack 1.169 TL 233,80 TL (%80 indirim)

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