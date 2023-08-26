Ubisoft Oyunlarında %85'e Varan İndirim: Bu Fırsat Kaçmaz!
Ubisoft oyunları için bir kampanya başlatıldı. Kampanyayla beraber pek çok oyunun fiyatı düştü. İşte kampanyaya ilişkin merak edilen ayrıntılar!
Başlatılan bir kampanya kapsamında Ubisoft oyunları indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Far Cry 6'dan Assassin's Creed Valhalla'ya kadar pek çok yapım yer alıyor. Ubisoft Store üzerinden başlatılan kampanyada indirime giren yapımların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.
İndirime Giren Ubisoft Oyunları
|Oyun İsmi
|Eski Fiyatı
|Yeni Fiyatı
|Watch Dogs 2 Standard Edition
|699 TL
|104,85 TL (%85 indirim)
|Watch Dogs Legion Standard Edition
|699 TL
|104,85 TL (%85 indirim)
|For Honor Standard Edition
|349 TL
|52,35 TL (%85 indirim)
|Assassin's Creed Valhalla - Ragnarök Edition
|1.169 TL
|350,70 TL (%70 indirim)
|Far Cry 6 Standard Edition
|699 TL
|174,75 TL (%75 indirim)
|Tom Clancy's Rainbow Six Siege
|229 TL
|91,60 (%60 indirim)
|Anno 1800 - Complete Edition
|1.399 TL
|629,55 TL (%55 indirim)
|Tom Clancy’s The Division Standard Edition
|349 TL
|52,35 TL (%85 indirim)
|Tom Clancy’s The Division 2 Standard Edition
|349 TL
|104,70 TL (%70 indirim)
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Standard Edition
|699 TL
|139,80 TL (%80 indirim)
|The Settlers: New Allies Deluxe Edition
|939 TL
|563,40 TL (%40 indirim)
|Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Deluxe Edition
|589 TL
|176,70 TL (%70 indirim)
|Assassin's Creed: Unity Standard Edition
|349 TL
|87,25 TL (%75 indirim)
|Assassin's Creed Odyssey - Gold Edition
|1.169 TL
|233,80 TL (%80 indirim)
|Assassin's Creed Mythology Pack
|1.849 TL
|369,80 TL (%80 indirim)
|Far Cry Gold Pack
|1.169 TL
|233,80 TL (%80 indirim)
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