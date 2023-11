899 TL'ye Satılan God of War'ı 499 TL'ye Almak Mümkün: Adım Adım Açıkladık!

Son dönemde artan döviz kurlarıyla birlikte pek çok oyunun fiyatında zamma gidildiğini gördük ve bunlardan en çok üzeni de Sony'nin PC'ye çıkardığı oyunlara gelen zamlar olmuştu.

Bu oyunların birçoğu artık üç haneli rakamları terk etmeye yaklaşırken, 2018 yılında yılın oyunu seçilen God of War da zamlanarak 899 TL'ye yükselmişti.

Elbette pek çok oyunda olduğu gibi God of War'ı da ucuza almanın bir yolu bulunuyor. Papara'nın birkaç aydır sürdürdüğü kampanya dâhilinde God of War Steam kodu an itibariyle 499 TL'ye satılıyor.

God of War 499 TL'ye Nasıl Alınır?

Öncelikle Papara üyesi olmanız gerekiyor. Papara üyesi değilseniz Papara'nın web sitesi ne gidebilir ve kendinize ait bir hesap açabilirsiniz.

Uygulamadaki Ödemeler kısmını bulun.

Ödemeler kısmında yer alan Oyun & Dijital Kod sekmesine girin.

'God of War PC Steam Key' üzerine tıklayarak 499 TL ödemeyi gerçekleştirebilir ve oyuna sahip olabilirsiniz.

Eğer şu ana dek almamış ve gelen zamlardan ötürü alamadığınıza üzülüyorsanız bu kampanyayı mutlaka kaçırmayın.