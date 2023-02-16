AHBAP'tan Depremden Etkilenenlere Ücretsiz Psikolog İmkânı!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem ülkemizin 10'dan fazla şehrini etkiledi ve sayısız can kaybı ve yıkıma neden oldu. Hâlen daha depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde maddi ve manevi kayıpların dışında depremzedelerin mental sağlığı da büyük önem taşıyor.

Bu doğrultuda yola çıkan ve depremin ilk gününden beri depremzedelere olan desteğini bir an olsun esirgemeyen, Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı sivil toplum kuruluşu AHBAP'tan yeni bir ücretsiz psikolog hizmeti depremzedelere sağlanıyor.

Ücretsiz Online Psikolog Seansı Nasıl Alınır?

Kullanıcılarına psikologlar aracılığıyla online görüntülü görüşme imkânı sağlayan Online Psikolog şirketi, AHBAP ile yapmış olduğu iş birliği çerçevesinde depremden etkilenen vatandaşlara ücretsiz bir şekilde psikolog hizmeti sağlayacak.

Platformun ana hizmet amacı, ücretsiz şekilde psikolog hizmeti vermek isteyen gönüllü psikologlarla depremden etkilenen ve mental sağlık terapisi almak isteyen vatandaşların bir araya getirilmesini sağlamak olacak. AHBAP'ın WhatsApp hattından edinebileceğiniz kod sayesinde tamamen ücretsiz bir şekilde psikolog görüşmesi yapabilir, hangi psikoloğu tercih edeceğinize karar verebilir ve randevu oluşturabilirsiniz.

Online Psikolog hizmeti hakkındaki tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.