Valve'ın Yeni Oyunu Deadlock'tan Yeni Sızıntılar Geldi!

Valve sızıntılarıyla ünlü Gabe Follower, şu anda test sürecinde olduğu anlaşılan ve birkaç ekran görüntüsü sızan yeni Valve oyunu olan Deadlock ile ilgili bir dizi detay paylaştı.

Oyunun oynanışıyla ilgili olarak Gabe Follower, "Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite ve Orcs Must Die karışımı" ifadesini kullandı.

Oyun daha önce "Neon Prime" ve "Citadel" olarak biliniyordu. Sızıntılara göre oyun "rekabetçi üçüncü şahıs kahraman tabanlı bir nişancı oyunu" olup, altıya altı savaşlar içeriyor. Oyun ayrıca kule savunma mekaniklerinin yanı sıra Bioshock Infinite'e benzer şekilde yüzen raylar kullanarak hızlı seyahat imkânı sağlıyor.

Deadlock'un Haritaları, Türü ve Oynanışıyla İlgili Yeni Detaylar

Since testers started sharing Deadlock screenshots all over the place, here's ones I can verify, featuring one of the heroes called Grey Talon. pic.twitter.com/KdZSRxObSz — ‎Gabe Follower (@gabefollower) May 17, 2024

Oyundaki haritalar, bilim kurgu temasına biraz daha özgünlük katarak modern bir steampunk Avrupa şehrine benziyor. Teste katılan oyuncuların söylemine göre renklerde de Half-Life: Alyx'e benzerlik var.

Valve oyun sektöründe neredeyse herkesin bildiği üzere pek fazla oyun geliştiren bir şirket değil ve üzerinde çalıştığı oyunlar da genellikle uzun süre geliştirme aşamasında kalıyor. Deadlock'un 2018'de yani Half-Life: Alyx'ten iki yıl önce geliştirilmeye başlandığı söyleniyor.

Oyunun şu anda "yüzlerce" oyuncuyla kapalı bir "alfa" oyun testi aşamasına ulaşmış olması, makul bir süre içinde piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Peki sizin Deadlock'tan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.