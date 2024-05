Valve'ın Yeni Oyunu Deadlock'tan Yeni Sızıntılar Geldi!

Valve sızıntılarıyla ünlü Gabe Follower, şu anda test sürecinde olduğu anlaşılan ve birkaç ekran görüntüsü sızan yeni Valve oyunu olan Deadlock ile ilgili bir dizi detay paylaştı.

Oyunun oynanışıyla ilgili olarak Gabe Follower, "Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite ve Orcs Must Die karışımı" ifadesini kullandı.

Oyun daha önce "Neon Prime" ve "Citadel" olarak biliniyordu. Sızıntılara göre oyun "rekabetçi üçüncü şahıs kahraman tabanlı bir nişancı oyunu" olup, altıya altı savaşlar içeriyor. Oyun ayrıca kule savunma mekaniklerinin yanı sıra Bioshock Infinite'e benzer şekilde yüzen raylar kullanarak hızlı seyahat imkânı sağlıyor.

Since testers started sharing Deadlock screenshots all over the place, here's ones I can verify, featuring one of the heroes called Grey Talon. pic.twitter.com/KdZSRxObSz