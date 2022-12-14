Dünyanın en büyük şirketlerinden biri de oyun şirketleridir. Bu şirketler arasında Valve'de bulunmaktadır. Öyle ki Steam'in sahibi Valve'dir. Bir zamanlar kurulan şirket şimdi herkesin oyun noktası olarakta geçmekte. Özellikle çıkardığı oyunlar ile de tüm dünyayı sarmıştır. Peki, Valve nedir? Kurucusu kimdir? Gelin, yakından bakalım.

Valve Nedir? Kurucusu Kimdir?

Valve, kısaca bir oyun şirketidir. Dünyanın en büyük oyun pazarlarından biri olan Steam'in sahibidir. Valve, Amerika merkezli bir şirket olmakla beraber iki eski Microsoft çalışanı Gabe Newell ve Mike Harrington tarafından kurulmuştur. Dünya üzerinde en çok oynanan oyunlardan biri olan Counter-Strike ve Half Life'ın yapımcılarıdır.

Video oyunu geliştiricisi olan şirket pazarda büyük yer kaplamaktadır. Oyunları o kadar çok tutmuştur ki geçmişten günümüze Counter-Strike serileri birçok yerde yayınlanmıştır. Hatta, birçok profesyonel e spocular ise Counter-Strike oyununda taktikler geliştirmiştir.

Valve'nin ne olduğunu anladığımıza göre kurucularından olan Gabe Newell kimdir? Gelin, bir de oyun dünyasının en büyük yüzlerinden biri olan kişiye bakalım.

Valve'ın Kurucusu Gabe Newell Kimdir?

1962 yılında hayata gelen Gabe Newell 62 yaşında 2 çocuk babasıdır. Her ünlü teknoloji lideri gibi üniversite terkdir. Ancak kendisi Harvard üniversitesini bırakmıştır. Kendisinin en önemli özelliklerinden biri de Microsoft şirketinin 271. çalışanıydı.

Yani şirket daha çok yeni iken işe girmiş ve bir zaman sonra ayrılmıştır. Fakat kendisi şu an milyarların kullandığı Windows işletim sisteminin ilk 3 sürümünü geliştirmede katkıda bulunmuştur.

Gabe Newell, meşhur Counter-Strike oyununun atasıydı. Tabi ondan önce Half-Life piyasaya çıkmış ve tarihe adını kazımıştı. Counter-Strike ise sadece Half-Life'ın bir modu olarak karşımıza gelecekti ama oyuncular oyunu o kadar çok sevecekdiki internet kafelerin vazgeçilmez oyunları arasında olacaktı.

Bir süre sonra CS'nin son oyunu olan CS:GO halen milyonlarca kişi tarafından oynansa da oyuncular yeni bir Counter-Strike oyunu beklemekte.

Bu içeriğimizde Valve nedir, kurcusu kimdir? Adlı soruya cevap verdik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, sizce bir gün Counter-Strike'ın yeni oyunu piyasaya çıkar mı?Gabe Newell insanların isteklerine cevap verir mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca geçmişten günümüze Battlefield serisini merak edenler yazımıza göz atabilir.