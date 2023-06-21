Gençlere Vergisiz Telefon ve Bedava İnternet Olanağı Geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında yerel seçimlere dair gerçekleştiği konuşmasında, gençlere verilen sözlerin yerine getirilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Gençlere vaat edilen vergisiz telefon ve bedava internet konularında Bakan Mehmet Şimşek'e öncülük etme sorumluluğu verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzün dijital çağında hiçbir gencin internetten uzak kalmaması gerektiğine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet tahsis ederek onları akademik çalışmalarında başarılı olmaları için gerekli araçlarla donatmayı garanti ettiklerini söyledi.

Gençlere Neler Vaat Edilmişti?