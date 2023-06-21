Gençlere Vergisiz Telefon ve Bedava İnternet Olanağı Geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesinde gençlere verilen sözlere dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte verilen vaatler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında yerel seçimlere dair gerçekleştiği konuşmasında, gençlere verilen sözlerin yerine getirilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Gençlere vaat edilen vergisiz telefon ve bedava internet konularında Bakan Mehmet Şimşek'e öncülük etme sorumluluğu verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzün dijital çağında hiçbir gencin internetten uzak kalmaması gerektiğine değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet tahsis ederek onları akademik çalışmalarında başarılı olmaları için gerekli araçlarla donatmayı garanti ettiklerini söyledi.
Gençlere Neler Vaat Edilmişti?
- Genç çiftlere 150 bin liralık faizsiz evlenme yardımı yapılacak.
- Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar satın alımlarında vergi muafiyeti sağlanacak.
- Öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek.
- Kamuya atamada mülakat kaldırılacak.
- Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulacak.
- Üniversiteli gençlere ‘Gençlik Kartı’ uygulaması başlatılacak ve bu kartla gençler tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.
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