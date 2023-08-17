Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit eden dolandırıcı yakalandı. İş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sesi, Yapay Zeka ile Taklit Edildi

TRT Haber'deki habere göre bir dolandırıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini yapay zekâ uygulamalarını kullanarak bazı iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak dolandırmaya çalıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatında görevli kişiler, dolandırıcının 10'u aşkın GSM hattından iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini aradığını ortaya çıkardı. MİT, bunun üzerine dolandırıcının kimliğini ve konumunu tespit etti.

MİT'te görevli siber güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda kısa süre içerisinde yakalanan dolandırıcı, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Yetkililer, insanların bu tür girişimlere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ayrıca isim, ses ve kimlik sahtekârlığına karşı tedbirlerin artırılmaya devam edeceği ifade edildi.