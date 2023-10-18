Artık Verilerinizi Meta ile Paylaşmak Zorunda Değilsiniz: Instagram'a Düzenleme!

Meta, geçtiğimiz senelerde duyurduğu "Hesaplar Merkezi" özelliğini daha da geliştirdiğini açıkladı. Meta'ya ait tüm hesaplarınızı tek bir çatı altında toplayıp aynı anda işlem yapabildiğiniz bu özellik, artık başka kolaylıklar da sunacak.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre Instagram'daki verilerinizi Hesaplar Merkezi'nden kontrol edebileceksiniz. Verilerinizi şirketle paylaşıp paylaşmamak sizin tercihinize bağlı olacak. İşte haberimizin devamı...

Meta Dışı Etkinlik!

Hatırlarsanız Facebook ve Instagram gibi hesaplarınızı ortak bir şekilde yönetebildiğiniz Hesaplar Merkezi'nde bir özellik vardı. Orada "Facebook Dışı Etkinlik" seçeneğinden Meta ile veri paylaşımını kısıtlayabiliyordunuz.

Facebook dışında gezindiğiniz üçüncü taraf kaynaklardan aldığı verilerle size kişiselleştirilmiş reklamlar gösteren Meta, Facebook Dışı Etkinlik seçeneğini kullandığınızda bunu sınırlı bir şekilde yapabiliyordu. İşte bu özellik şimdi de Instagram'a geliyor.

"Facebook Dışı Etkinlik" seçeneğini "Meta Dışı Etkinlik Teknolojileri" seçeneğiyle değiştiren şirket, Meta'ya ait olan tüm hesaplarınızdaki veri paylaşımını kontrol etmenizi sağlayacak. Elbette bu en çok Instagram uygulaması için kullanışlı olacak.

Bu değişikliklerin ardından Meta, verilerinizi sadece kendi servisleri (Facebook, Messenger ve Instagram vb.) üzerinden toplayabilecek. Böylece kullanıcılar reklamlarda ve ödeme işlemlerinde daha az sorun yaşayacak.

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