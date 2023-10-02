Yapay Zeka Facebook ve Instagram'daki Tüm Bilgileri Ele Geçirdi!

Meta'nın geçtiğimiz hafta gerçekleşen Meta Connect etkinliğinde yeni yapay zeka ve karma gerçeklik alanındaki inovasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Teknoloji devi Meta, gücünü açık kaynaklı büyük dil modeli Llama 2'den alan yeni sohbet robotu Meta AI'ın herkese açık Instagram ve Facebook gönderileriyle eğitildiğini açıkladı.

Teknoloji şirketlerinin yapay zeka araçlarını eğitmek için internetteki verileri izinsiz bir şekilde kullanmasının eleştiri yağmuruna tutulmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Clegg, eğitim için kullanılan verilerin büyük çoğunluğunun kamuya açık gönderiler olduğunu söyledi.

Tartışma Yaratan Açıklama Geldi

Meta aile ve arkadaşlara özel gönderileri kullanıcı gizliliğine önem verdikleri için eğitim kapsamına dahil etmediğini söyledi, mesajlaşma hizmetlerindeki özel sohbetleri de kullanmadıklarını dile getirdi.

Ayrıca Meta Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg, "kişisel bilgilerin ağırlıklı olduğu veri kümelerini hariç tutmayı denedik," diye ekledi.

Meta AI'ın dikkat çekici bir diğer özelliği herhangi bir Meta uygulamasında iken tek bir tıklama ile WhatsApp veya Instagram üzerinden mesajlaşmaya başlayabilirsiniz.

Bu, kullanıcıların farklı uygulamalar arasında sürekli olarak giriş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak iletişimlerini daha kolay ve sorunsuz hale getiriyor.

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