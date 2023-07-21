vivo Pad Air Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

3C sertifikasyon platformu tarafından onaylanan vivo Pad Air modelinin çıkış tarihi ortaya çıktı. Bununla birlikte tabletin destekleyeceği şarj özellikleri de belli oldu. Peki, vivo marka yeni tablet modeli ne zaman piyasaya sürülecek?

vivo, geçtiğimiz yılın nisan ayında ilk tablet modeli vivo Pad'i Çin'de piyasaya sürmüştü. vivo pad, sahip olduğu donanım ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Şirket, geçtiğimiz aylarda ise vivo Pad 2 modelini satışa sunmuştu. vivo'nun yeni bir tablet daha piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

PA2353 model numarasına sahip olan yeni vivo tableti, geçtiğimiz hafta içerisinde Google Play destekli cihazlar listesinde yer almıştı. Liste, cihazın vivo Pad Air ismine sahip olduğunu doğrulamıştı. Aynı cihaz bu kez 3C sertifikasyon platformu tarafından onay aldı.

3C'nin veri tabanında ortaya çıkan vivo Pad Air modelinin şarj özellikleri de belli oldu. Aktarılan bilgilere göre söz konusu tablet, 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen vivo Pad 2'nin de 44W hızlı şarj teknolojisini desteklediğini belirtelim.

vivo Pad Air Çıkış Tarihi Ne Zaman?

vivo Pad Air olarak isimlendirilen yeni tablet modelinin 2023 yılının ağustos ayında Çin'de piyasaya sürüleceği iddia edildi. Henüz konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığından ötürü söz konusu model farklı bir tarihte piyasaya sürülebilir.

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