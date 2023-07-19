vivo'dan Orta Segmente Yeni Kral: vivo V29 Lite!

vivo, orta segment akıllı telefon pazarını hedefleyen V serisinin yeni üyesi V29 Lite'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu yeni şık cihaz, şık bir tasarıma ve etkileyici bir kamera performansına sahip. Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 64MP ana kamera, 120Hz göz korumalı AMOLED ekran, bir günden fazla dayanan büyük 5.000 mAh pil ve 44W FlashCharge hızlı şarj gibi özelliklerle kullanıcılar gün boyunca sorunsuz kullanımın keyfini çıkarabilecekler.

Orta sınıf segmentinde bir ilke imza atan vivo, V29 Lite 5G'de kavisli bir ekran sunarak Gold Sparkle ve Black Diamond Sparkle renk seçeneklerine şıklık katıyor.

Telefon Qualcomm'un Snapdragon 695 işlemcisinden güç alıyor ve FunTouch OS 13 arayüzüne sahip Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor.

8 GB RAM (artı ek bir sanal 8 GB) ve 128 GB depolama alanı ile gelen V29 Lite, genişletilmiş RAM 3.0 özelliği ile kullanıcıların mevcut depolama alanından 8 GB'a kadar bellek kullanarak aynı anda 36'ya kadar uygulama arasında herhangi bir gecikme olmadan sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarını sağlıyor.

vivo, iki büyük Android güncellemesi ve üç yıllık Android güvenlik güncellemesi garantisi sunarak V29 Lite için yazılım desteği sağlayacağını da taahhüt ediyor.

Vivo V29 Lite Özellikleri

Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED

6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 (8nm)

Qualcomm Snapdragon 695 (8nm) RAM: 8 GB LPDDR4x

8 GB LPDDR4x Depolama: 128 GB UFS 2.2

128 GB UFS 2.2 Arka Kamera: 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4

64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4 Ön Kamera: 16MP f/2.45

16MP f/2.45 İşletim Sistemi: FunTouch OS 13, Android 13

FunTouch OS 13, Android 13 Pil: 5.000 mAh, 44w hızlı şarj

5.000 mAh, 44w hızlı şarj Boyut: 164.24 x 74.79 x 7.89mm

164.24 x 74.79 x 7.89mm Ağırlık: 177g

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