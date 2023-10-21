Yeni Kablosuz Kulaklık vivo TWS Air 2 Tanıtıldı: Neler Sunuyor?

vivo TWS Air 2 olarak isimlendirilen yeni kablosuz kulaklık modeli tanıtıldı. Çok şık bir görünüme sahip olan kablosuz kulaklık, uzun pil ömrü ve özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

vivo TWS Air 2 Neler Sunuyor?

14,2 mm sürücü

IP54 sertifikası

3D panoramik ses

DeepX 3.0 stereo ses

55ms ultra düşük gecikme modu

vivo, Weibo üzerinden yeni kablosuz kulaklık modeli vivo TWS Air 2'yi duyurdu. Şirketin resmî web sitesinde de listelenen kablosuz kulaklık, geçtiğimiz ay piyasaya sürülen iQOO TWS Air 2 modeline benziyor.

14,2 mm sürücü ile birlikte gelen kulaklık, 3D panoramik ses ve DeepX 3.0 stereo teknolojileriyle dikkat çekiyor. Söz konusu kulaklık toza ve suya karşı dayanıklılık sunan IP54 sertifikasına da sahip.

MonsterSound eSports oyun ses efektlerini içeren kulaklıkta 55 ms ultra düşük gecikme modu mevcut. Paylaşılan bilgilere göre TWS Air 2 modeli tek şarj ile 6 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu ile beraber 30 saate kadar pil ömrü elde edildiği belirtiliyor.

Bluetooth 5.3 ve hızlı şarj teknolojilerini destekleyen TWS Air 2 modelinde USB-C portu bulunuyor. TWS Air 2, silikon kulaklık uçlarına sahip değil. Söz konusu kablosuz kulaklığın fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Kulaklığın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

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