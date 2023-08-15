Suya Dayanıklı Kablosuz Kulaklık Modelleri ve Fiyatları - 2023

Bluetooth kulaklık modelleri arasında seçim yaparken teknik özelliklerin yanı sıra dikkat etmeniz gereken bir detay daha var: Suya dayanıklılık!

Bazı bluetooth kulaklık modellerinde maalesef böyle bir özellik bulunmuyor. Bu kulaklıklar suya maruz kaldığında direkt olarak hasar görebiliyor. Tıpkı akıllı telefon seçiminde olduğu gibi bluetooth kulaklık alırken de artık kullanıcılar suya dayanıklılığı göz önünde bulundurarak karar veriyor.

Hem yenilikçi teknolojilerle donatılmış hem de su geçirmeme özelliğine sahip olan kulaklıklar 2023 yılında rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Eğer siz de 2023’te alabileceğiniz suya dayanıklı kablosuz kulaklık modellerini keşfetmek ve en iyisinin hangisi olduğunu öğrenmek istiyorsanız, ihtiyacınız olan tüm bilgileri ve farklı kulaklık modellerini bu yazımızda bir araya getirdik!

En Sevilen Suya Dayanıklı Kablosuz Kulaklık Modelleri

Jabra Elite 7 Pro

Apple Airpods Pro - 2. Nesil

Beats Studio Buds

JBL Endurance Peak 3

Bose Sport Earbuds

Tribit FlyBuds 3

Anker Soundcore Sport X10

LG Tone Free Fit

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Tribit MoveBuds H1

Kablosuz kulaklık modellerinde suya dayanıklılık hem olumsuz hava şartlarında hem de suda yapılan aktivitelerde kolaylık sağlıyor. Bunun yanında cihazın kulağa takılıyor olması sebebiyle tere karşı dayanıklı olması da önem taşıyor.

Kulaklık çeşitlerinin suya karşı gösterdiği performans bazı ürünlerde IP derecesi ile sertifikalandırılıyor. Bu sertifikada alınan değerler 0.- 8 aralığında değişiklik gösteriyor. Suya karşı en dayanıklı kulaklık modelinin IPX8 şeklinde derecelendirildiğini göz önünde bulunduracak olursak, kablosuz kulaklık seçiminde ilginizi çekecek başlıca modeller ve bu kulaklıkların genel özelliklerini aşağıda sıraladık!

1. Jabra Elite 7 Pro

Jabra Elite 7 Pro, IP57 sertifikalandırılmasına sahip bir ürün. Dolayısıyla hem toza hem de suya karşı dayanıklı kablosuz kulaklık modelleri arasında sıralanıyor.

Aktif gürültü önleme özelliği başta olmak üzere hızlı şarj, çağrı ve müzik kontrolü gibi fonksiyonlar cihazın daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlıyor.

150 dakikada şarj edilen ürün 8 saate kadar kullanılabiliyor. Siyah ve titanyum olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Ürün ağırlığı ise şarj kutusu ile birlikte toplam 54.8 gram olarak hesaplanıyor. Bu ağırlığın 44 gramı şarj kutusuna ait. Jabra Elite 7 Pro'ya ait diğer özellikler ise şunlar:

Mikrofon ve kumanda mevcut

Sürücü çapı: 6 mm

Max. Kullanım mesafesi: 10 m

Frekans: 20 kHz

Yakınlık, duraklatma sensörleri

Ortam sesi modu

Fiyat: 2.989 TL

2. Apple Airpods Pro (2. Nesil)

Bluetooth 5.3 bağlantı özelliğine sahip olan Apple Airpods Pro tek şarj ile 6 saat, MagSafe şart kutusu ile 30 saatlik kullanım sunuyor. IPX4 derecelendirmesine sahip olan cihaz ile birlikte kutu içeriğinde dört farklı boyda silikon kulaklık ucu bulunuyor. Aktif gürültü engelleme özelliği ve Apple H2 kulaklık çipi ile öne çıkan kablosuz kulaklığın diğer özellikleri ve fiyatı şu şekilde:

Boyut: 45,2 x 60,6 x 21,7 mm

Ağırlık: 50,8 gr

USB Type-C

AAC LC3 Ses kodlayıcısı

Fiyat: 7.829 TL

3. Beats Studio Buds

Kulak içi kulaklık modellerinden biri olan Beats Studio Buds IPX4 sertifikası ile karşımıza çıkıyor. Suya dayanıklığı ortalama bir seviyede olan cihaz Apple aygıtlarla eşleştirilirken 'tek dokunuşla eşleştirme' özelliğinin kullanılması gerekiyor.

Spatial Audio desteği sunan kablosuz kulaklıkta dikkat çeken diğer özellikler arasında gürültü önleme ve hızlı şarj imkânı öne çıkıyor. Şarj kutusu ile birlikte 24 saatlik kullanım süresi olan cihazın kutusuz pil ömrü ise 8 saat olarak belirtiliyor.

Kulaklık boyutu: 1,5 x 1,85 x 2,05 cm

Kutu boyutu: 2,55 x 5,1 x 7,2 cm

Ağırlık: Kutu – 48 g, kulaklık 5 g

Stereo ses

Aktif gürültü önleme

Renk: Kırmızı, pembe, beyaz, siyah, gri ve mavi

Bluetooth 5.2

Gürültü engelleme özelliği

USB Type-C

Fiyat: 3.199 TL

4. JBL Endurance Peak 3

Toza ve suya dayanıklılık anlamında en yüksek seviyede derecelendirilen JBL Endurance Peak 3 IP68 sertifikası ile öne çıkıyor. Genel kullanım süresi 10 saat olan cihaz şarj kutusu ile birlikte 50 saat kesintisiz kullanılabiliyor. Beyaz, turuncu, siyah ve mavi renk seçenekleri olan JBL Endurance Peak 3 120 dakikada şarj olabiliyor. Ayrıca 10 dakika hızlı şarj edildiğinde 1 saat kullanım imkânı sunuyor.

Stereo ses çıkışı

Tam kablosuz

102 dB hassasiyet

Mikrofon ve kumanda mevcut

Frekans: 20 Hz

Ağırlık: 25 g / Şarj kutusu: 76 g

Fiyat: 3.479 TL

5. Bose Sport Earbuds

Güçlü bataryası ve arama yanıtlama / reddetme özelliği ile beğeni toplayan bluetooth kulaklık 5 saat çalışma süresine sahip. 7 farklı cihazla eşleştirilebiliyor. Suya dayanıklılı seviyesi ile IPX4 derecesi ile sertifikalandırılıyor. Su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu söyleyebileceğimiz cihazın tamamen su geçirmez olmadığını belirtmekte fayda var.

Li-Ion 1200 mAh batarya

Bose Music uygulaması

Bluetooth 5.1

Şarj süresi: 3 saat

Mikrofon var

Fiyat: 4.703 TL

6. Tribit FlyBuds 3

Su geçirmeme performansı yüksek olan bluetooth kulaklık modellerinden biri olarak Tribit FlyBuds 3'ten söz edebiliriz. Cihazda 2600 mAh pil kullanılıyor.

Dinamik EQ özelliği baslarda derin bir ses deneyimi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte 100 saate çıkan kullanım süresi cihazın öne çıkan özellikleri arasında sıralanıyor.

Bluetooth 5.0 ve USB Type-C girişi bulunuyor. 10 metreye kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz, suya dayanıklı kulaklık modelleri arasında sıralanıyor.

Stereo ses çıkış

Mikrofon ve kumanda mevcut

Ağırlık: Toplam 106.2 g

Fiyat: 1.540 TL

7. Anker Soundcore Sport X10

Kulak kancası, ortam sesi modu ve güçlü bas cihazın dikkat çeken özelliklerini oluşturuyor. Bunun yanında IPX7 sertifikasına sahip olması cihazın suya dayanıklılık anlamında etkili bir performans sergilediğini gösteriyor. 8 saatlik kullanım ömrü olan Anker Soundcore Spor X10'da mikrofon ve kumanda bulunuyor.

Stereo ses çıkışı

Bluetooth 5.2

Max. Kullanım mesafesi: 10 m

Fiyat: 2.040 TL

8. LG Tone Free Fit

IPX4 derecelendirmesi ile orta seviyede suya dayanıklılık performansına sahip olan kulaklıkta sesli asistan desteği bulunuyor. Beyaz, altın ve siyah renk seçenekleri bulunan cihazda Google Fast Pair ve ortam sesi modu gibi özellikler dikkat çekiyor.

Sesli komut, güçlü bas, Spatial Audio, ekolayzır modu, UV sterilizasyonu ve aktif gürültü önleme desteği cihazın kullanıcı deneyimini iyileştiren başlıca etmenler arasında sıralanıyor.

LG Tone Free Fit kulaklığınızı kaybettiğinizde ise 'kulaklığımı bul' özelliği imdadınıza yetişiyor. 6 mikrofonlu bir kablosuz kulaklık olan üründe Bluetooth 5.2 mevcut.

Stereo ses

Kablosuz

Mikrofon ve kumanda var

Sürücü çapı 8 mm

Kullanım süresi 10 saat

Şarj süresi: 60 dk

Fiyat: 1.599 TL

9. Samsung Galaxy Buds 2 Pro

24 bit Hi-Fi ses deneyimi sunan Samsung kulaklıkta 360 audio ve ses algılama özelliği bulunuyor. IPX7 derecelendirmesine sahip olduğu için cihazın suya karşı dayanıklı bir ürün olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca 2 yönlü hoparlör ve woofer sayesinde etkileyici bir bas performansı sergiliyor.

Bluetooth 5.3

Aktif gürültü engelleme

10.Tribit MoveBuds H1

IPX8 sertifikası sayesinde suya maksimum seviyede dayanıklı bluetooth kulaklık modelleri arasında yer alıyor. 60 saatlik toplam kullanım süresi ve 15 saat müzik dinleme süresi bulunuyor. 90 dakikada şarj edilen cihaz kulak içi kulaklık modellerinden birisi olup Bluetooth 5.2 özelliğine sahip.

Boyut: 90 x 65 x 35 mm

Ağırlık: 71 gr

10 m kullanım mesafesi

Fiyat: 2.919 TL

2023’te popüler olan yukarıda saydığımız kablosuz kulaklık modellerinin suya karşı dayanıklılıklarını incelediğimizde şüphesiz IPX8 sertifikasına sahip olan alternatifler öne çıkıyor. JBL Endurance Peak 3 ve Tribit MoveBuds H1 modelleri bu anlamda bir adım öne çıkıyor.

Yine suya dayanıklılık açısından baktığımızda bu sıralamayı IPX7 sertifikasına sahip olan alternatifler takip ediyor. Jabra Elite 7 Pro, Tribit FlyBuds 3, Anker Soundcore Sport X10 ve Samsung Galaxy Buds 2 Pro’yu bu anlamda değerlendirebilirsiniz.

X4 derecelendirmesine sahip olan modeller ise teknolojik özellikleri ile kablosuz kulaklıktan beklentilerinizi karşılamaya yeterli olurken, su sıçramalarına ve terlemeye karşı dirençli bir performans sergiliyor.