Suya Dayanıklı Kablosuz Kulaklık Modelleri ve Fiyatları - 2023
2023 yılında öne çıkan suya dayanıklı kablosuz kulaklık modellerini sizin için sıraladık. İşte, su geçirmeyen bluetooth kulaklıklar ve fiyatları!
Bluetooth kulaklık modelleri arasında seçim yaparken teknik özelliklerin yanı sıra dikkat etmeniz gereken bir detay daha var: Suya dayanıklılık!
Bazı bluetooth kulaklık modellerinde maalesef böyle bir özellik bulunmuyor. Bu kulaklıklar suya maruz kaldığında direkt olarak hasar görebiliyor. Tıpkı akıllı telefon seçiminde olduğu gibi bluetooth kulaklık alırken de artık kullanıcılar suya dayanıklılığı göz önünde bulundurarak karar veriyor.
Hem yenilikçi teknolojilerle donatılmış hem de su geçirmeme özelliğine sahip olan kulaklıklar 2023 yılında rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Eğer siz de 2023’te alabileceğiniz suya dayanıklı kablosuz kulaklık modellerini keşfetmek ve en iyisinin hangisi olduğunu öğrenmek istiyorsanız, ihtiyacınız olan tüm bilgileri ve farklı kulaklık modellerini bu yazımızda bir araya getirdik!
En Sevilen Suya Dayanıklı Kablosuz Kulaklık Modelleri
- Jabra Elite 7 Pro
- Apple Airpods Pro - 2. Nesil
- Beats Studio Buds
- JBL Endurance Peak 3
- Bose Sport Earbuds
- Tribit FlyBuds 3
- Anker Soundcore Sport X10
- LG Tone Free Fit
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro
- Tribit MoveBuds H1
En İyi Gürültü Önleyici Kulaklık Modelleri ve Fiyatları
Gürültü engelleyici kulaklık modelleri, özellikle sesli ortamlarda telefon görüşmelerinizi oldukça kolaylaştırabilir.
Kablosuz kulaklık modellerinde suya dayanıklılık hem olumsuz hava şartlarında hem de suda yapılan aktivitelerde kolaylık sağlıyor. Bunun yanında cihazın kulağa takılıyor olması sebebiyle tere karşı dayanıklı olması da önem taşıyor.
Kulaklık çeşitlerinin suya karşı gösterdiği performans bazı ürünlerde IP derecesi ile sertifikalandırılıyor. Bu sertifikada alınan değerler 0.- 8 aralığında değişiklik gösteriyor. Suya karşı en dayanıklı kulaklık modelinin IPX8 şeklinde derecelendirildiğini göz önünde bulunduracak olursak, kablosuz kulaklık seçiminde ilginizi çekecek başlıca modeller ve bu kulaklıkların genel özelliklerini aşağıda sıraladık!
1. Jabra Elite 7 Pro
Jabra Elite 7 Pro, IP57 sertifikalandırılmasına sahip bir ürün. Dolayısıyla hem toza hem de suya karşı dayanıklı kablosuz kulaklık modelleri arasında sıralanıyor.
Aktif gürültü önleme özelliği başta olmak üzere hızlı şarj, çağrı ve müzik kontrolü gibi fonksiyonlar cihazın daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlıyor.
150 dakikada şarj edilen ürün 8 saate kadar kullanılabiliyor. Siyah ve titanyum olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Ürün ağırlığı ise şarj kutusu ile birlikte toplam 54.8 gram olarak hesaplanıyor. Bu ağırlığın 44 gramı şarj kutusuna ait. Jabra Elite 7 Pro'ya ait diğer özellikler ise şunlar:
- Mikrofon ve kumanda mevcut
- Sürücü çapı: 6 mm
- Max. Kullanım mesafesi: 10 m
- Frekans: 20 kHz
- Yakınlık, duraklatma sensörleri
- Ortam sesi modu
- Fiyat: 2.989 TL
2. Apple Airpods Pro (2. Nesil)
Bluetooth 5.3 bağlantı özelliğine sahip olan Apple Airpods Pro tek şarj ile 6 saat, MagSafe şart kutusu ile 30 saatlik kullanım sunuyor. IPX4 derecelendirmesine sahip olan cihaz ile birlikte kutu içeriğinde dört farklı boyda silikon kulaklık ucu bulunuyor. Aktif gürültü engelleme özelliği ve Apple H2 kulaklık çipi ile öne çıkan kablosuz kulaklığın diğer özellikleri ve fiyatı şu şekilde:
- Boyut: 45,2 x 60,6 x 21,7 mm
- Ağırlık: 50,8 gr
- USB Type-C
- AAC LC3 Ses kodlayıcısı
- Fiyat: 7.829 TL
3. Beats Studio Buds
Kulak içi kulaklık modellerinden biri olan Beats Studio Buds IPX4 sertifikası ile karşımıza çıkıyor. Suya dayanıklığı ortalama bir seviyede olan cihaz Apple aygıtlarla eşleştirilirken 'tek dokunuşla eşleştirme' özelliğinin kullanılması gerekiyor.
Spatial Audio desteği sunan kablosuz kulaklıkta dikkat çeken diğer özellikler arasında gürültü önleme ve hızlı şarj imkânı öne çıkıyor. Şarj kutusu ile birlikte 24 saatlik kullanım süresi olan cihazın kutusuz pil ömrü ise 8 saat olarak belirtiliyor.
- Kulaklık boyutu: 1,5 x 1,85 x 2,05 cm
- Kutu boyutu: 2,55 x 5,1 x 7,2 cm
- Ağırlık: Kutu – 48 g, kulaklık 5 g
- Stereo ses
- Aktif gürültü önleme
- Renk: Kırmızı, pembe, beyaz, siyah, gri ve mavi
- Bluetooth 5.2
- Gürültü engelleme özelliği
- USB Type-C
- Fiyat: 3.199 TL
4. JBL Endurance Peak 3
Toza ve suya dayanıklılık anlamında en yüksek seviyede derecelendirilen JBL Endurance Peak 3 IP68 sertifikası ile öne çıkıyor. Genel kullanım süresi 10 saat olan cihaz şarj kutusu ile birlikte 50 saat kesintisiz kullanılabiliyor. Beyaz, turuncu, siyah ve mavi renk seçenekleri olan JBL Endurance Peak 3 120 dakikada şarj olabiliyor. Ayrıca 10 dakika hızlı şarj edildiğinde 1 saat kullanım imkânı sunuyor.
- Stereo ses çıkışı
- Tam kablosuz
- 102 dB hassasiyet
- Mikrofon ve kumanda mevcut
- Frekans: 20 Hz
- Ağırlık: 25 g / Şarj kutusu: 76 g
- Fiyat: 3.479 TL
5. Bose Sport Earbuds
Güçlü bataryası ve arama yanıtlama / reddetme özelliği ile beğeni toplayan bluetooth kulaklık 5 saat çalışma süresine sahip. 7 farklı cihazla eşleştirilebiliyor. Suya dayanıklılı seviyesi ile IPX4 derecesi ile sertifikalandırılıyor. Su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu söyleyebileceğimiz cihazın tamamen su geçirmez olmadığını belirtmekte fayda var.
- Li-Ion 1200 mAh batarya
- Bose Music uygulaması
- Bluetooth 5.1
- Şarj süresi: 3 saat
- Mikrofon var
- Fiyat: 4.703 TL
6. Tribit FlyBuds 3
Su geçirmeme performansı yüksek olan bluetooth kulaklık modellerinden biri olarak Tribit FlyBuds 3'ten söz edebiliriz. Cihazda 2600 mAh pil kullanılıyor.
Dinamik EQ özelliği baslarda derin bir ses deneyimi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte 100 saate çıkan kullanım süresi cihazın öne çıkan özellikleri arasında sıralanıyor.
Bluetooth 5.0 ve USB Type-C girişi bulunuyor. 10 metreye kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz, suya dayanıklı kulaklık modelleri arasında sıralanıyor.
- Stereo ses çıkış
- Mikrofon ve kumanda mevcut
- Ağırlık: Toplam 106.2 g
- Fiyat: 1.540 TL
7. Anker Soundcore Sport X10
Kulak kancası, ortam sesi modu ve güçlü bas cihazın dikkat çeken özelliklerini oluşturuyor. Bunun yanında IPX7 sertifikasına sahip olması cihazın suya dayanıklılık anlamında etkili bir performans sergilediğini gösteriyor. 8 saatlik kullanım ömrü olan Anker Soundcore Spor X10'da mikrofon ve kumanda bulunuyor.
- Stereo ses çıkışı
- Bluetooth 5.2
- Max. Kullanım mesafesi: 10 m
- Fiyat: 2.040 TL
8. LG Tone Free Fit
IPX4 derecelendirmesi ile orta seviyede suya dayanıklılık performansına sahip olan kulaklıkta sesli asistan desteği bulunuyor. Beyaz, altın ve siyah renk seçenekleri bulunan cihazda Google Fast Pair ve ortam sesi modu gibi özellikler dikkat çekiyor.
Sesli komut, güçlü bas, Spatial Audio, ekolayzır modu, UV sterilizasyonu ve aktif gürültü önleme desteği cihazın kullanıcı deneyimini iyileştiren başlıca etmenler arasında sıralanıyor.
LG Tone Free Fit kulaklığınızı kaybettiğinizde ise 'kulaklığımı bul' özelliği imdadınıza yetişiyor. 6 mikrofonlu bir kablosuz kulaklık olan üründe Bluetooth 5.2 mevcut.
- Stereo ses
- Kablosuz
- Mikrofon ve kumanda var
- Sürücü çapı 8 mm
- Kullanım süresi 10 saat
- Şarj süresi: 60 dk
- Fiyat: 1.599 TL
9. Samsung Galaxy Buds 2 Pro
24 bit Hi-Fi ses deneyimi sunan Samsung kulaklıkta 360 audio ve ses algılama özelliği bulunuyor. IPX7 derecelendirmesine sahip olduğu için cihazın suya karşı dayanıklı bir ürün olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca 2 yönlü hoparlör ve woofer sayesinde etkileyici bir bas performansı sergiliyor.
- Bluetooth 5.3
- Aktif gürültü engelleme
10.Tribit MoveBuds H1
IPX8 sertifikası sayesinde suya maksimum seviyede dayanıklı bluetooth kulaklık modelleri arasında yer alıyor. 60 saatlik toplam kullanım süresi ve 15 saat müzik dinleme süresi bulunuyor. 90 dakikada şarj edilen cihaz kulak içi kulaklık modellerinden birisi olup Bluetooth 5.2 özelliğine sahip.
- Boyut: 90 x 65 x 35 mm
- Ağırlık: 71 gr
- 10 m kullanım mesafesi
- Fiyat: 2.919 TL
2023’te popüler olan yukarıda saydığımız kablosuz kulaklık modellerinin suya karşı dayanıklılıklarını incelediğimizde şüphesiz IPX8 sertifikasına sahip olan alternatifler öne çıkıyor. JBL Endurance Peak 3 ve Tribit MoveBuds H1 modelleri bu anlamda bir adım öne çıkıyor.
Yine suya dayanıklılık açısından baktığımızda bu sıralamayı IPX7 sertifikasına sahip olan alternatifler takip ediyor. Jabra Elite 7 Pro, Tribit FlyBuds 3, Anker Soundcore Sport X10 ve Samsung Galaxy Buds 2 Pro’yu bu anlamda değerlendirebilirsiniz.
En İyi Bluetooth Kulaklık Tavsiyeleri - 2023
Kulaklığından memnun olmayan ve yakın zamanda yeni bir kulaklık satın almak isteyen kişiler için en iyi Bluetooth kulaklık tavsiyeleri rehberi hazırladık.
X4 derecelendirmesine sahip olan modeller ise teknolojik özellikleri ile kablosuz kulaklıktan beklentilerinizi karşılamaya yeterli olurken, su sıçramalarına ve terlemeye karşı dirençli bir performans sergiliyor.
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