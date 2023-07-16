vivo V29e Geekbench Puanları Belli Oldu

vivo V29e Geekbench puanları ile gündeme geldi. Peki, vivo tarafından yakında tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon modeli V29e, Geekbench testinde nasıl performans sergiledi? Söz konusu testin sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

vivo V29e Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Yakında satışa sunulacak vivo V29e isimli akıllı telefona Geekbench testi yapıldı. vivo V2303 model numarasına sahip olan V29e modeli tekli çekirdek testinde 899 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2045 puan aldı.

Android 13 tabanlı FuntouchOS 13 ile beraber gelecek vivo V29e modelinin Geekbench testinde listelenen sürümü 8 GB RAM'e sahip. Telefon birden fazla RAM seçeneği sunabilir. Cihazın en az 128 GB depolama alanıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Depolama tarafında kaç farklı seçenek sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz hafta vivo V29 Pro modelinin Geekbench puanları belli olmuştu. Gücünü Dimensity 8200 işlemcisinden alması beklenen V29 Pro tekli çekirdek testinde 4394 puan, çoklu çekirdek testinde 14.677 puan almayı başarmıştı.

V29 5G modelinin de Geekbench test sonuçları ortaya çıkmıştı. V29 5G tekli çekirdek testinde 1000 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2803 almıştı.

vivo tarafından satışa sunulacak V29e isimli yeni akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.