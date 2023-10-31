Merakla Beklenen vivo x100 Serisinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

vivo, merakla beklenen vivo X100 serisini yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün seriye dair en çok merak edilen fiyat bilgisi ortaya çıktı.

Serinin vivo X100 ve X100 Pro olmak üzere iki yeni cihaz içermesi ve X100 Pro+'nın da muhtemelen 2024'ün başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Standart vivo X100 Modeli Ne Kadar Olacak?

Çin e-ticaret platformu Jingdong Mall'da (JD.com) yakın zamanda yayınlanan bir liste, vivo X100'ün temel fiyatını ortaya çıkardı.

Listeye göre standart model vivo X100 modelinin 12 GB RAM + 256 GB depolama versiyonunun fiyatı 3999 yuan (547 dolar) olacak.

vivo X100 Neler Vaat Ediyor?

vivo X100'ün en yeni Dimensity 9300 işlemci tarafından destekleneceği söyleniyor ve yakın tarihli bir AnTuTu kıyaslama listesi, 16GB LPDDR5T RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama alanına sahip olacağını gösteriyor. Cihazın ayrıca vivo'nun Android 14 destekli Funtouch OS 14 ile kutudan çıkması bekleniyor.

Kamera noktasında ise vivo X100'ün periskop telefoto fotoğrafçılığı için Vario-APO-Sonnar Zeiss lensli üçlü kamera ünitesine sahip olması bekleniyor.

vivo X100 serisi için çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak söylentiler vivo'nun seriyi Kasım ayında piyasaya süreceği yönünde.

Peki sizin vivo x100 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.