Vivo X100 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Ünlü Çin markası Vivo'nun yeni akıllı telefon serisi X100 ile tanışmaya hazır olun. 3 farklı cihazdan oluşan 200 MP kameralı X100'ü sizin için araştırdık!
Prestijli akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Vivo’nun yeni cihazları X100 serisi olarak tanıtılıyor. 2023 yılının başlarında X90 serisini piyasaya süren Vivo, hiç vakit kaybetmeden bir üst sürümün hazırlıklarını tamamlıyor.
Toplamda 3 adet akıllı telefonun yer aldığı X100 serisinin özelliklerine ve çıkış tarihine ilişkim yeni yapılan açıklamalar akıllı telefon kullanıcılarının ilgisini çekiyor.
Bu serideki cihazların bir kısmı daha erken, kalan modeller ise biraz daha geç vakitlerde alıcıyla buluşabilir. Peki, Vivo X100 serisindeki akıllı telefonların özellikleri neler?
Hangi tarihlerde bu telefonların piyasaya sürülmesi bekleniyor? Cihazların çıkış fiyatları ne civarda olacak? Bu yazımızda, X100 serisi hakkındaki bu tip sorularınızı yanıtlıyoruz. İşte, Vivo X100 serisi hakkındaki tüm detaylar!
vivo X Fold 2 Özellikleri ve Fiyatı
vivo X Fold 2 özellikleri, katlanabilir akıllı telefon kullanmaktan keyif alan çok sayıda kişi tarafından uzun bir süredir merak içerisinde bekleniyordu.
Vivo X100 Serisi Özellikleri
Vivo X100 serisinde üç farklı model yer alıyor. Bunlardan en standart olanı X100 olarak isimlendirilirken bu yıl çıkması beklenen esas akıllı telefonun Vivo X100 Pro olduğu belirtiliyor.
Serinin üçüncü telefonu olan X100 Pro+ ise daha geç bir tarihte piyasaya sürülecek. Genel olarak modellerin sahip olduğu teknik özelliklere bakacak olursak serinin öne çıkan iki modeli ile ilgili şöyle bir listeleme yapabiliriz:
Vivo X100 Pro Özellikleri
- İşlemci: MediTek Dimensity 9300
- Ekran: 1.5K OLED ekran 120 Hz yenileme hızı
- Arka kamera: Sony IMX989 50 MP + Ultra geniş açı 12 MP + 64 MP telefoto kamera
- 100 W Hızlı şarj
- NFC desteği
Vivo X100 Pro+ Özellikleri
- Android 13 işletim istemi
- 6.78 inç 3200 x 1550 px AMOLED Ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci – 8 çekirdekli
- Adreno 750 GPU
- 12 GB RAM
- Arka kamera: 50 MP Sony IMX989
- 200 MP Telefoto lens
- Ön kamera: 32 MP
- Çift LED flaş
Vivo X100 Pro+ modelinde Qualcomm Snapdragon, Viva X100 Pro modelinde ise MediTek işlemci kullanılması dikkat çeken farklılıklar arasında yer alıyor. Tıpkı Pro cihazda olduğu gibi serinin en basit cihazı X100’de de MediTek işlemcinin bulunduğunu görüyoruz.
Serinin en güçlü telefonu olan X100 Pro+ modelinin öne çıkan özelliği ise şüphesiz 200 MP periskobik kamerası. Ayrıca çeşitli sensörler, optik zoom gibi özellikler, suya ve toza dayanıklılık gibi ekstra detaylar da Vivo X100 serisini çekici kılan unsurlar arasında sıralanıyor.
Vivo X100 Serisi Fiyatları
Vivo X100 serisindeki telefonlara ilişkin açıklanmış net bir fiyat aralığı bulunmuyor. Ancak bazı modeller hakkında yabancı kaynaklarda yapılan tahminler mevcut.
Örneğin X100 Pro modeli için Hindistan’da beklenen çıkış fiyatı 64,990 Hindistan Rupisi olarak gösteriliyor. Bu da yaklaşık 787 $ gibi bir rakama tekabül ediyor.
Türkiye’de Vivo X100 serisi satışa çıkarken dolar fiyatının üstüne vergilerin de ekleneceğini unutmamak gerekiyor. Bu durumda yaklaşık bir hesaplama yaptığımızda Vivo X100 Pro modelinin Hindistan para birimine göre yapılan tahminlerle oranlandığında Türkiye’de 40 - 45 bin TL aralığında satışa çıkması beklenebilir.
Tasarımıyla Dikkat Çeken Nothing Ear (2) Özellikleri ve Fiyatı
Nothing Ear (2) özellikleri, Nothing marka kablosuz kulaklık satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde farklı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran kablosuz kulaklığın neler sunduğuna göz atacağız.
Vivo X100 Serisi Çıkış Tarihi
Vivo’nun uluslararası başkanı Shen Wei geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarda Vivo X100 serisinin akıllı telefon piyasasının gündemine oturmasını sağladı.
Shen Wei yaptığı açıklamada X100 serisinin 2023 yılı bitmeden tüketici ile buluşacağını belirtti. Yalnız serinin en üstün özelliklere sahip modeli X100 Pro+’ın çıkış tarihinin 2024 yılının ilk çeyreğine kalabileceğini paylaştı.
Bu bilgiler ışığında çok yakın bir zamanda Çin’in teknoloji devlerinden olan Vivo’nun X100 serisi ile tanışcağımızı söyleyebiliriz.
YORUMLAR