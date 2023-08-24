Vivo X100 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Prestijli akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Vivo’nun yeni cihazları X100 serisi olarak tanıtılıyor. 2023 yılının başlarında X90 serisini piyasaya süren Vivo, hiç vakit kaybetmeden bir üst sürümün hazırlıklarını tamamlıyor.

Toplamda 3 adet akıllı telefonun yer aldığı X100 serisinin özelliklerine ve çıkış tarihine ilişkim yeni yapılan açıklamalar akıllı telefon kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

Bu serideki cihazların bir kısmı daha erken, kalan modeller ise biraz daha geç vakitlerde alıcıyla buluşabilir. Peki, Vivo X100 serisindeki akıllı telefonların özellikleri neler?

Hangi tarihlerde bu telefonların piyasaya sürülmesi bekleniyor? Cihazların çıkış fiyatları ne civarda olacak? Bu yazımızda, X100 serisi hakkındaki bu tip sorularınızı yanıtlıyoruz. İşte, Vivo X100 serisi hakkındaki tüm detaylar!

Vivo X100 Serisi Özellikleri

Vivo X100 serisinde üç farklı model yer alıyor. Bunlardan en standart olanı X100 olarak isimlendirilirken bu yıl çıkması beklenen esas akıllı telefonun Vivo X100 Pro olduğu belirtiliyor.

Serinin üçüncü telefonu olan X100 Pro+ ise daha geç bir tarihte piyasaya sürülecek. Genel olarak modellerin sahip olduğu teknik özelliklere bakacak olursak serinin öne çıkan iki modeli ile ilgili şöyle bir listeleme yapabiliriz:

Vivo X100 Pro Özellikleri

İşlemci: MediTek Dimensity 9300

Ekran: 1.5K OLED ekran 120 Hz yenileme hızı

Arka kamera: Sony IMX989 50 MP + Ultra geniş açı 12 MP + 64 MP telefoto kamera

100 W Hızlı şarj

NFC desteği

Vivo X100 Pro+ Özellikleri

Android 13 işletim istemi

6.78 inç 3200 x 1550 px AMOLED Ekran

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci – 8 çekirdekli

Adreno 750 GPU

12 GB RAM

Arka kamera: 50 MP Sony IMX989

200 MP Telefoto lens

Ön kamera: 32 MP

Çift LED flaş

Vivo X100 Pro+ modelinde Qualcomm Snapdragon, Viva X100 Pro modelinde ise MediTek işlemci kullanılması dikkat çeken farklılıklar arasında yer alıyor. Tıpkı Pro cihazda olduğu gibi serinin en basit cihazı X100’de de MediTek işlemcinin bulunduğunu görüyoruz.

Serinin en güçlü telefonu olan X100 Pro+ modelinin öne çıkan özelliği ise şüphesiz 200 MP periskobik kamerası. Ayrıca çeşitli sensörler, optik zoom gibi özellikler, suya ve toza dayanıklılık gibi ekstra detaylar da Vivo X100 serisini çekici kılan unsurlar arasında sıralanıyor.

Vivo X100 Serisi Fiyatları

Vivo X100 serisindeki telefonlara ilişkin açıklanmış net bir fiyat aralığı bulunmuyor. Ancak bazı modeller hakkında yabancı kaynaklarda yapılan tahminler mevcut.

Örneğin X100 Pro modeli için Hindistan’da beklenen çıkış fiyatı 64,990 Hindistan Rupisi olarak gösteriliyor. Bu da yaklaşık 787 $ gibi bir rakama tekabül ediyor.

Türkiye’de Vivo X100 serisi satışa çıkarken dolar fiyatının üstüne vergilerin de ekleneceğini unutmamak gerekiyor. Bu durumda yaklaşık bir hesaplama yaptığımızda Vivo X100 Pro modelinin Hindistan para birimine göre yapılan tahminlerle oranlandığında Türkiye’de 40 - 45 bin TL aralığında satışa çıkması beklenebilir.

Vivo X100 Serisi Çıkış Tarihi

Vivo’nun uluslararası başkanı Shen Wei geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarda Vivo X100 serisinin akıllı telefon piyasasının gündemine oturmasını sağladı.

Shen Wei yaptığı açıklamada X100 serisinin 2023 yılı bitmeden tüketici ile buluşacağını belirtti. Yalnız serinin en üstün özelliklere sahip modeli X100 Pro+’ın çıkış tarihinin 2024 yılının ilk çeyreğine kalabileceğini paylaştı.

Bu bilgiler ışığında çok yakın bir zamanda Çin’in teknoloji devlerinden olan Vivo’nun X100 serisi ile tanışcağımızı söyleyebiliriz.