vivo X500 Ultra'nın Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

vivo'nun yeni telefonu X500 Ultra'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun kamera özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre telefon yüksek çözünürlüğe sahip kameralara sahip olacak. Merakla beklenen Android telefon bu kameralar sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebilecek.

vivo X500 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT910 ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca ultra geniş açılı bir kameranın da yer alması bekleniyor. Ana kamera 35 mm odak uzaklığına sahip olacak. Telefoto kamerada ise 1/1,2 inç sensör yer alacak.

Telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Bu arada vivo X300 Ultra'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

vivo X500 Ultra'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına daha fazla transistör sığdırılabiliyor. İşlemcide 5.01 Ghz hızında çalışan iki çekirdek, 4.03 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3.74 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

vivo X500 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X500 Ultra'nın 2027 yılının Mart veya Nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo X300 Ultra, 2026 yılının Mart ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X500 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo X500 Ultra'nın amiral gemisi modeller arasında oldukça iddialı bir telefon olacağını söyleyebilirim. Telefonun yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini düşünüyorum. Ayrıa telefonun güçlü işlemci sayesinde mobil oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim.