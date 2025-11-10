vivo X300 Pro Türkiye'de! 16 GB RAM, Aşırı Güçlü İşlemci ve Dahası

Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo X300 Pro Türkiye'de satışa sunuldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, 90W hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olabiliyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, AMOLED ekran ve yüksek çözünürlüklü kamera sistemi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

vivo X300 Pro Türkiye Fiyatı

Kum kahverengi ve gizemli siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo X300 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 94 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo'nun çevrim içi mağazasında kampanya kapsamında vivo Watch GT akıllı saat, vivo TWS3e kablosuz kulaklık ve iki yıl onarım garantisi hediyesi de bulunuyor.

vivo X300 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM Seçenekleri: 12 GB, 16 GB

12 GB, 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB Batarya Kapasitesi: 6.510 mAh

6.510 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 90W

90W Kablosuz Hızlı Şarj: 40W

40W Arka Kamera: 50 MP ana kamera +200 MP telefoto kamera + 50 MP geniş açılı kamera

50 MP ana kamera +200 MP telefoto kamera + 50 MP geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

vivo X300 Pro'da Dimensity 9500 işlemcisi bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo X200 Pro'da ise Dimensity 9400 işlemcisi mevcut.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.57 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2:67 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bulunuyor.

Ön yüzeyde 50 emgapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. 6.510 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettiriyor.