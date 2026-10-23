vivo'dan Yeni Telefon Geliyor! Güçlü İşlemci ve Dahası

vivo yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte S70'in bazı özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunacak. Bu işlemci sayesinde çoğu mobil oyun sorunsuz oynanabilecek. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekrana da sahip olacak.

vivo S70'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

vivo S70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre vivo'nun yeni telefonu 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo S60'ta 6,59 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu arada OLED ve AMOLED çok canlı renklere sahip.

vivo S70'in işlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonun Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. İşlemcide 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hııznda çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu arada vivo S60'ta sekiz çekirdeğe sahip Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi mevcut.

vivo S70 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S70'in 2026 yılının Kasım ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo S60, 2026 yılının Mayıs ayında tanıtılmıştı.

vivo S70 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo V60 Lite 5G, vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak vivo S60 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo S70'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konuya dair açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Telefonun ayrıca güçlü işlemci sayesinde çoğu mobil oyunu sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum.